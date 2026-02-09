Más Información

La presidenta aseguró que México mantiene exportaciones de petróleo con alrededor de 50 países del mundo y reiteró que su gobierno no tiene previsto incrementar la producción nacional, la cual se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios, principalmente por razones ambientales.

Al explicar la de su administración, la Mandataria recordó que en sexenios anteriores se apostó por una sobreexplotación petrolera, particularmente del yacimiento de Cantarell, con el objetivo de aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos.

"Cuando Fox llegó al gobierno decidió elevar la producción de petróleo… se producían 2.1 millones de barriles diarios y llegó a 3.4 millones”, señaló.

Sheinbaum criticó que dicha estrategia provocó un daño irreversible al yacimiento.

"Se sobreexplotó tanto Cantarell que prácticamente se acabó el petróleo de manera muy irresponsable”, afirmó, al recordar que además se inyectó nitrógeno en lugar de gas natural, lo que contaminó el gas y elevó los costos para su aprovechamiento.

La Presidenta subrayó que, pese a los altos precios internacionales del crudo en ese periodo —que llegaron a rondar los 100 dólares por barril—, los excedentes petroleros generados nunca se reflejaron en un desarrollo significativo para el país.

“Hubo un excedente petrolero enorme que nunca se supo dónde quedó”, sostuvo.

Actualmente, explicó, la mayor parte de la producción petrolera se destina al consumo interno, principalmente a las , aunque una parte continúa exportándose.

"Hoy producimos 1.8 millones de barriles diarios y hasta ahí queremos quedarnos”, reiteró, al destacar que la política energética actual busca equilibrar soberanía, sostenibilidad y transición hacia fuentes renovables de energía.

Sheinbaum aclaró que una fracción del petróleo exportado se envía a países como Cuba, en ocasiones por razones humanitarias, como ocurre también con otras naciones.

“Una parte de ese petróleo se exporta a como a cualquier otro país y a veces por razones humanitarias”, explicó.

