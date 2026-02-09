Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Va a haber más apoyo a Cuba", adelanta Sheinbaum; México envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

El presidente cubano, , agradeció este lunes a México por el envío de ayuda humanitaria, en medio de laque enfrenta la isla en medio de la presión de Estados Unidos.

En un post en X, Díaz-Canel escribió: “Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba”.

El domingo, México anunció el envío a Cuba de dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de y artículos de higiene, a la vez que continúa evaluando las vías diplomáticas para reanudar los suministros de y evitar ser blanco de los aranceles que acordó Washington para los países que manden crudo a la isla.

Díaz-Canel reposteó el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del envío.

“Por conducto de la , se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", dijo la SRE en un comunicado.

La dependencia detalló que la embarcación Papaloapan transporta “alimentos de primera necesidad”, entre los que destacan “leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal”, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

En el Buque Isla Holbox “se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin”.

La Cancillería subrayó que el apoyo “mantiene viva” la tradición solidaria del país con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba.

La decisión de Estados Unidos de prohibir el a Cuba ha agravado la crisis que vive la isla caribeña.

El mismo domingo, las autoridades informaron a las que operan en Cuba que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la .

“La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00” hora local, indicó a la AFP bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

Por ahora, la medida se anuncia por un periodo de un mes y obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una “escala técnica” al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno, refirió el ejecutivo.

Los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.

