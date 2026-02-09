El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció este lunes a México por el envío de ayuda humanitaria, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla en medio de la presión de Estados Unidos.

En un post en X, Díaz-Canel escribió: “Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba”.

El domingo, México anunció el envío a Cuba de dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, a la vez que continúa evaluando las vías diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo y evitar ser blanco de los aranceles que acordó Washington para los países que manden crudo a la isla.

Díaz-Canel reposteó el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del envío.

“Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", dijo la SRE en un comunicado.

La dependencia detalló que la embarcación Papaloapan transporta “alimentos de primera necesidad”, entre los que destacan “leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal”, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

En el Buque Isla Holbox “se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin”.

La Cancillería subrayó que el apoyo “mantiene viva” la tradición solidaria del país con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba.

La decisión de Estados Unidos de prohibir el suministro de petróleo a Cuba ha agravado la crisis que vive la isla caribeña.

El mismo domingo, las autoridades informaron a las aerolíneas que operan en Cuba que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética.

“La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00” hora local, indicó a la AFP bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.

Por ahora, la medida se anuncia por un periodo de un mes y obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una “escala técnica” al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno, refirió el ejecutivo.

Los vuelos regionales deberían poder continuar sus conexiones con normalidad, precisó la fuente.

