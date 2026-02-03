Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo en 2025; encabeza el listado por dos años seguidos

El tiempo es uno de los factores más valiosos para el viajero. Por ello, las aerolíneas y aeropuertos trabajan de forma coordinada para garantizar que los aviones lleguen y despeguen a tiempo. De esta manera, la empresa Cirum, líder en análisis de datos de aviación, publicó On-Time Performance Review, reporte anual que evalúa la puntualidad de los aeropuertos y aerolíneas más puntuales a nivel global. Por segundo año consecutivo, una aerolínea mexicana encabeza el listado: Aeroméxico, quien superó a compañías internacionales como Saudia, Qatar Airways y Delta Air Lines.

Así se califica la puntualidad de las aerolíneas

Cirium es una de las fuentes más reconocidas en su rubro. Con más de 100 años de historia, sus análisis han marcado los estándares de la industria. Su metodología se basa en el indicador On-Time Arrival, utilizado como estándar internacional para medir la puntualidad de las aerolíneas.

Lee también: Aeroméxico entra a la Bolsa de Nueva York

De acuerdo con sus lineamientos, un vuelo se considera puntual si llega a la puerta asignada en un rango de 15 minutos respecto a la hora programada.

Aeroméxico: la aerolínea con mayor puntualidad es mexicana

El 2024 fue un año sin precedentes para Aeroméxico. No solo celebraron su 90 aniversario, sino que también fueron premiados como la aerolínea más puntual. En su reporte, Cirium determinó que, de los 196 mil vuelos efectuados, el 86.70% llegó a tiempo, superando a otras empresas de aviación como Saudia y Delta Airlines.

Este fue un gran logro para la compañía mexicana y, un año después, volvieron a repetir su hazaña. El reporte On-Time Performance Review 2025 indicó que Aeroméxico fue la aerolínea más puntual durante este último año, convirtiéndose en la primera aerolínea mexicana en conseguir este logro por dos años consecutivos.

Foto: Cortesía Aeroméxico

Aeroméxico mejoró su puntuación con respecto a su rendimiento anterior. De los 188 mil 859 vuelos calificados, la aerolínea tuvo un On-Time Arrival del 90.02%, superando el resultado del año pasado. Febrero fue su mejor mes, alcanzando casi un 93% de tiempo de llegada puntual.

Entre las demás compañías destaca Saudia, una aerolínea de Arabia Saudita que alcanzó un porcentaje de puntualidad del 86.53% con 202 mil 864 vuelos realizados; al igual que la aerolínea escandinava SAS, que obtuvo 86.09% con 249 mil 674 vuelos.

¿Cuáles son las 10 aerolíneas más puntuales del mundo en 2025?

Aeroméxico (90.02% de puntualidad). Saudia (86.53% de puntualidad). Sas (86.09% de puntualidad). Azul (85.18% de puntualidad). Qatar Airways (84.42% de puntualidad). Iberia (83.52% de puntualidad). LATAM Airlines (82.40% de puntualidad). Avianca (81.73% de puntualidad). Turkish Airlines (81.41% de puntualidad). Delta Air Lines (80.90% de puntualidad).

Un logro que marca historia

El sobresaliente desempeño de Aeroméxico refleja una estrategia enfocada en la eficiencia operativa. Los resultados no serían los mismos sin su continua inversión en tecnología y cuidado en la capacitación de sus colaboradores.

Foto: Cortesía Aeroméxico

Gracias a sus esfuerzos, los viajeros no tendrán que posponer sus compromisos o justificar su arribo tardío.

Lee también: Aeroméxico abre nuevas rutas hacia Barcelona y París, a partir de la primavera 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! Desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.