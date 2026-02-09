"Sí va haber más apoyo a Cuba", adelanta Claudia Sheinbaum, tras en el envió ayer de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.

Esta mañana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de redes sociales el apoyo a México.

Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba. https://t.co/f5sFRUbeE1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 9, 2026

