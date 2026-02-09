Más Información
Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político
"Sí va haber más apoyo a Cuba", adelanta Claudia Sheinbaum, tras en el envió ayer de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.
Esta mañana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de redes sociales el apoyo a México.
