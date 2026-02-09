Más Información

La presidenta se posicionó sobre la asistencia de legisladores de partidos de oposición a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en , al considerar que su participación evidencia la cercanía de esos actores políticos con la derecha internacional y el conservadurismo histórico.

La mandataria señaló que es importante que la ciudadanía conozca quiénes acudieron a este tipo de foros, al tratarse, dijo, de espacios que representan posturas contrarias a la democracia y a las luchas históricas del pueblo mexicano.

“Está bien que la gente sepa quiénes son”, dijo , afirmando que el conservadurismo en México ha estado históricamente ligado a proyectos antidemocráticos. La presidenta hizo un recuento histórico al y señaló que, en el siglo XIX, los conservadores promovieron un gobierno monárquico, impulsaron la llegada de Maximiliano de Habsburgo y respaldaron a figuras como Antonio López de Santa Anna y posteriormente a Porfirio Díaz.

La presidenta sostuvo que ese pensamiento persiste en la actualidad y acusó a sectores de la oposición, a los que identificó como el “PRIAN”, de aspirar a un modelo de gobierno autoritario, excluyente y alejado del .

"No quieren la democracia, buscan un gobierno represor, utilizan la mentira para denostar y son profundamente racistas, clasistas y machistas”, expresó.

cuestionó que legisladores dejaran sus públicas para acudir a este encuentro internacional, donde, dijo, se relacionaron con grupos conservadores que “no tienen nada que ver con la historia ni con los valores del pueblo de México”, e incluso planteó que deberían rendir cuentas sobre el uso de para dichos viajes.

Recordó además que el pasado 5 de febrero realizó una recapitulación histórica sobre las luchas del pueblo mexicano por la soberanía, la independencia, las libertades y la democracia, subrayando que esos ideales han prevalecido a lo largo del tiempo, con hitos como el triunfo electoral de 2018.

La presidenta rechazó las de autoritarismo dirigidas hacia su movimiento y aseguró que el proyecto que encabeza siempre ha buscado la democracia como representación genuina del pueblo.

"El conservadurismo de hoy es el mismo del siglo XIX, pero el pueblo de México siempre los ha derrotado”, concluyó.

