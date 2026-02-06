Como lo expresó en su discurso de este 5 de febrero en Querétaro, durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México no se vende, no se rinde y está de pie por su pueblo.

Durante la entrega de Programas de Bienestar, Sheinbaum Pardo aseguró que tiene muy claros sus principios, ante el contexto internacional con Estados Unidos.

Además, la titular del Ejecutivo federal reconoció como héroes y heroínas a las personas mexicanas en Estados Unidos porque, dijo, "la están pasando difícil".

"Es muy importantes que sepan que su Presidenta tiene muy claros sus principios, y México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo.

"México es un país libre, independiente y soberano", expresó.

Sobre las personas mexicanas en Estados Unidos, externó que "ahora que la están pasando difícil, son héroes y heroínas, en cualquier circunstancia apoyan a su familia".

"No solamente mandan recursos a sus familias aquí, sino que también sostienen la economía de los Estados Unidos", dijo.

En el marco del Plan por la Paz y la Justicia de Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la Mandataria federal se comprometió a continuar visitando el estado hasta 2030.

Cabe señalar que en su conferencia mañanera de este viernes en Morelia, Sheinbaum dijo que el Plan Michoacán lo seguirá desarrollando hasta el final de su administración.

"No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollado en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el Gobierno de México", comentó.

También recalcó que la autonombrada cuarta transformación lucha por soberanía, independencia, libertades, justicia social y democracia.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la Presidenta por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"Debemos estar unidos para enfrentar los retos y darle todo el apoyo a la presidenta presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional. Tenemos mucha Presidenta para enfrentar los retos", expresó Ramírez Bedolla.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, expresó que "tenemos a la mejor Presienta del mundo, en el peor momento del mundo". Destacó los programas de Bienestar y los recursos destinados para la gente.

Recalcó Hernández la lucha contra el machismo en el llamado "segundo piso de la transformación".

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mencionó que dentro del Plan Michoacán hay apoyo con más escuelas y becas, como la Gertrudis Bocanegra para educación superior.

Entre otras acciones, Delgado destacó más preparatorias, ampliaciones de planteles educativos, más lugares y Universidades Rosario Castellanos en el estado.

