Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cuba anuncia que se queda son combustible para aviación; México ayuda. ICE y las acusaciones de actuar por encima de la ley en Estados Unidos, con casos que han encendido la indignación pública; en la Ciudad de México, el refuerzo de la campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de contagios; y el cierre anticipado de estaciones de la Línea 2 del Metro, que ya hace prever noches de caos para miles de usuarios. Además, cerramos con el espectáculo que rompió fronteras: Bad Bunny y su histórico show de medio tiempo del Super Bowl, donde la cultura latina dejó claro que no es invitada, sino protagonista. Información dura, contexto necesario y un toque de música… porque sí, también se puede analizar la realidad con ritmo. 🎙️🔥 Dale play y... ¡Entérate!