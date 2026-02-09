Más Información
Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”
Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte
José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra
Cae sujeto extranjero por posesión de un tigre “Phantera Tigris” en Puerto Vallarta; ejemplar tiene aproximadamente un año
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Cuba anuncia que se queda son combustible para aviación; México ayuda. ICE y las acusaciones de actuar por encima de la ley en Estados Unidos, con casos que han encendido la indignación pública; en la Ciudad de México, el refuerzo de la campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de contagios; y el cierre anticipado de estaciones de la Línea 2 del Metro, que ya hace prever noches de caos para miles de usuarios. Además, cerramos con el espectáculo que rompió fronteras: Bad Bunny y su histórico show de medio tiempo del Super Bowl, donde la cultura latina dejó claro que no es invitada, sino protagonista. Información dura, contexto necesario y un toque de música… porque sí, también se puede analizar la realidad con ritmo. 🎙️🔥 Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]