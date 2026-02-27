La Paz. - El Congreso de Baja California Sur aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución de salarios ni prestaciones.

En sesión extraordinaria, el pleno avaló el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se respalda la reforma al artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La modificación, enviada por la Cámara de Diputados como parte del proceso de reforma constitucional, contempla que la reducción de la jornada se implemente de manera gradual entre 2026 y 2030, garantizando que no habrá afectación a sueldos, salarios ni prestaciones laborales.

En la lectura, se precisó que el decreto refiere que por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos un día de descanso con goce íntegro de salario.

Por cuanto al tiempo extraordinario, establece que las horas adicionales deberán pagarse con un 100% más sobre el salario ordinario y no podrán exceder de 12 horas semanales, distribuidas hasta en cuatro horas diarias.

En caso de rebasar ese límite, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente. Asimismo, se prohíbe que personas menores de 18 años laboren tiempo extraordinario.

Con este aval, Baja California Sur se convierte en el estado número 11 en aprobar la reforma, junto con Oaxaca, Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Yucatán, informó la mesa directiva.

Para su promulgación definitiva, la reforma deberá ser respaldada por al menos 17 congresos locales, conforme al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional.

Durante el debate, legisladores de distintas fracciones se pronunciaron a favor del dictamen y aseguraron que la medida busca mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

