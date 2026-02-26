La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma laboral que reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas busca evitar impactos económicos en el país, pero que beneficie a las y los trabajadores y que se distribuya más la riqueza en nuestro país.

La jefa del Ejecutivo federal destacó en conferencia de prensa que esta reforma, que se implementará de forma paulatina, fue impulsada con base en el consenso entre el gobierno federal, los empresarios y los trabajadores.

"Insisto que fue una reforma de consenso, porque ayer estaba leyendo que ya no sé quién no estaba de acuerdo, ´que va a ser muy costoso´. Es algo que es muy paulatino, este año se mantiene como está, el siguiente año son 2 horas. También, que decían que no se estaba considerando dos días de descanso, sí pueden ser dos días de descanso, pero puede ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas.

"El objetivo es que no tenga impactos económicos en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqueza en nuestro país", dijo.

