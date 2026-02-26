Más Información

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede aumentar la recaudación, dice

México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede aumentar la recaudación, dice

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

La presidenta aseguró que la que reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas busca evitar impactos económicos en el país, pero que beneficie a las y los trabajadores y que se distribuya más la riqueza en nuestro país.

La jefa del Ejecutivo federal destacó en conferencia de prensa que esta reforma, que se implementará de forma paulatina, fue impulsada con base en el consenso entre el gobierno federal, los empresarios y los trabajadores.

"Insisto que fue una , porque ayer estaba leyendo que ya no sé quién no estaba de acuerdo, ´que va a ser muy costoso´. Es algo que es muy paulatino, este año se mantiene como está, el siguiente año son 2 horas. También, que decían que no se estaba considerando dos días de descanso, sí pueden ser dos días de descanso, pero puede ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas.

Lee también

"El objetivo es que no tenga en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqueza en nuestro país", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]