Al manifestar que "Vamos a ver. No creo que valga la pena entablar un debate", la presidenta informó que su gobierno está valorando si lleva a cabo o no acciones legales contra el empresario estadounidense , luego de que este afirmara que la Mandataria mexicana “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que el dueño de Tesla "como político es un buen empresario".

"¿Ya decidió usted sí va a entrar la acción legal en contra de Elon Musk?", se le preguntó.

"Vamos a ver. entablar un debate", respondió.

"¿Entonces lo descarta?", se le insistió en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"No sé, todavía estamos valorando, están valorando los abogados, pero digamos que como político es un buen empresario", contestó.

El pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su equipo jurídico analizaba la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, luego de que este afirmara en redes sociales que la Mandataria .

La titular del Ejecutivo federal señaló que el tema ya es revisado por sus abogados, aunque dejó claro que para ella lo más relevante es el respaldo ciudadano.

“Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo estaban viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, expresó.

