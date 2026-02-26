Sheinbaum agradece a la FIFA su respaldo a México como sede del Mundial 2026, pese a violencia por abatimiento del "Mencho"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al confirmar que México se mantiene como una de las sede del Mundial de Futbol FIFA 2026.

Esto, luego de los hechos violentos que se registraron el domingo pasado en diversas ciudades del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó la comunicación que ha tenido el gobierno de México con la FIFA.

"Darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, y en efecto ayer hizo la declaración —hemos estado, yo no personalmente pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema— y ayer dijo `La sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio´".

Ayer, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, descartó que haya otra sede que no sea México, junto con EU y Canadá, para llevar a cabo el Mundial de Futbol FIFA 2026.

"Se descarta por completo que habrá otra sede. Vamos a México, lo vamos a hacer bien y va a ser fantástico”, dijo.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también destacó el homenaje que se hizo ayer en el partido amistoso entre México e Islandía, en memoria de los elementos caídos en el operativo para detener a "El Mencho".

