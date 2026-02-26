Durante el primer mes de 2026 la cobertura mediática de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo marcada por un eje: la relación con Estados Unidos.

El Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del pasado mes de enero revela que 64% de las notas de la Mandataria fueron positivas, en tanto que 27% fueron neutras y 9% negativas.

Más allá del balance cuantitativo, lo relevante es cómo se configuró la narrativa presidencial.

Cerca de una tercera parte de la conversación pública estuvo vinculada directa o indirectamente con el gobierno de Donald Trump. Llamadas telefónicas, seguridad, T-MEC, cooperación bilateral, entrega de criminales solicitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los debates en torno a Cuba y Venezuela ocuparon un lugar central.

En el caso de Venezuela, Sheinbaum Pardo condenó la intervención militar estadounidense y la forma en que se produjo la salida de Nicolás Maduro, defendiendo el principio de no intervención.

El posicionamiento reforzó la tradición diplomática mexicana. Sin embargo, la relación bilateral mostró matices.

Tras advertencias arancelarias y presión política desde Washington por la exportación de petróleo, México dejó de enviar crudo a Cuba. La soberanía discursiva convivió así con decisiones pragmáticas frente a la realidad comercial.

Pese al estilo confrontativo del gobierno del país vecino, el “estira y afloja” de Trump está beneficiando más que perjudicando la cobertura mediática de la Presidenta de México.

En conferencia matutina, reportó una reducción de 40% en homicidios dolosos.

En el terreno de seguridad, Omar García Harfuch se sigue posicionando como el activo político más funcional del gobierno.

Su presencia constante y su asociación con resultados medibles fortalecen la percepción de control operativo en el área de mayor preocupación ciudadana.

No obstante, también enfrentó tensiones. El señalamiento del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna respecto al huachicoleo fiscal reactivó un escándalo de mayor profundidad política: el uso de esquemas de importación irregular de combustibles para evadir impuestos. Este tema destapó redes complejas y presiones internas que todavía representan un desafío para la administración de Claudia Sheinbaum.

Movimiento fiscal se tradujo en victoria política

Tras años de litigio, Ricardo Salinas Pliego aceptó cubrir sus adeudos con el Servicio de Admistración Tributaria (SAT).

El cobro envió una señal de autoridad recaudatoria y de aplicación de la ley frente a uno de los empresarios más visibles del país.

La reforma electoral mantuvo presencia constante en la cobertura, aunque sin desplazar el peso que adquirió la relación con Wa- shington. La Presidenta aclaró que la iniciativa de reforma no busca instaurar un régimen autoritario, como señalan algunos opositores. Por el contrario, prometió el respeto de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación de las minorías.

Enero estuvo marcado por una agenda moldeada por presión externa y ajustes estratégicos del gobierno federal.

Seguridad hacia adentro y disciplina fiscal y pragmatismo frente a Estados Unidos definieron el mes.

La Presidenta proyecta firmeza en su discurso respecto a la defensa de la soberanía nacional, pero opera dentro de márgenes estructurados por la relación bilateral, mientras consolida control interno en áreas clave del poder.

Metodología

La metodología del estudio ARMA se basa en la recopilación y agrupación de noticias de medios nacionales, asignando a cada nota un valor basado en la exposición de la mención del actor político, con el fin de evaluar su impacto según alcance y características (ubicación, medio, duración, horario).

En este ejercicio se registraron y evaluaron 16 mil 614 notas de televisión, prensa y radio que hicieron mención a la Presidenta de la República durante el periodo analizado, lo que generó una cobertura total estimada en 860 millones de pesos, cifra que no representa un pago gubernamental, sino el valor calculado por la metodología ARMA de la cobertura mediática obtenida.

Asimismo, el estudio clasifica el contenido por sentimiento (positivo, negativo o neutro) sobre la reputación del actor analizado, en este caso, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.