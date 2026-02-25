El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de un comunicado respaldó la propuesta de Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentada este miércoles 25 de febrero durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido aseguró que “la democracia no puede seguir al servicio de élites ni privilegios”, expresando que se deben cerrar espacios a la corrupción y “consolidar la democracia verdadera”

El CEN de Morena dijo también que con la reforma electoral como la propone la Presidenta Sheinbaum se consolida la transformación democrática del país, lo que es, dijeron, uno de sus principios rectores.

En el comunicado se señaló a la reducción del costo de las elecciones, la fiscalización de recursos y el requisito de que todos los legisladores obtengan el voto ciudadano como clave para consolidar un sistema electoral “más austero, transparente y verdaderamente representativo”.

Además, mencionaron, la Reforma busca “cerrar espacios a la corrupción y consolidar una democracia verdadera”. En el comunicado el CEN del partido asegura que “¡La Reforma Electoral Va!”, pues la consideran parte esencial de una “nueva etapa histórica”.

También señalaron su “compromiso con la legalidad y la profundización de la vida democrática”.

Hoy la Presidenta Sheinbaum presentó una propuesta de Reforma Electoral que contempla, en 10 puntos, elementos como la disminución del presupuesto al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, Tribunales Electorales y a Organismos Públicos Locales, además de la disminución de legisladores en la Cámara de Senadores. La propuesta será enviada a la Cámara de Diputados el próximo lunes 2 de marzo.

