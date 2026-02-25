Tras retrasarla un día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles 25 de febrero “la tan esperada” reforma electoral.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Destacó que este grupo estuvo trabajando desde octubre: “Son 10 puntos que estamos proponiendo”.

