Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica
Tras retrasarla un día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles 25 de febrero “la tan esperada” reforma electoral.
En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Destacó que este grupo estuvo trabajando desde octubre: “Son 10 puntos que estamos proponiendo”.
Lee también Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo
Lee también Cuauhtémoc Cárdenas llama a “abrir diálogos” en marco de reforma electoral; “que las diferencias no se vuelvan enemistades”, pide
