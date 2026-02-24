Más Información

La presidentapresentará este miércoles su propuesta de reforma electoral pese a que no hay todavía un acuerdo entre las fuerzas políticas que componen la alianza que la llevó al poder: Morena, PT y PVEM.

En entrevista al salir de la reunión, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Ignacio Mier, confirmaron que la presidenta presentará su propuesta mañana y dejará “reposar el documento todo el fin de semana, para la reflexión de los aliados” y elegirá una de las cámaras para presentarla la el lunes.

“¿Todavía hay espacio para negociar, entonces?”, se le preguntó a Monreal.

“No, la propuesta ya la presenta mañana y la propuesta contempla los 10 o 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya este miércoles, y la iniciativa se redactará de manera formal hacia el fin de semana y estará lista para presentarse hacia el lunes. Hay acuerdos, pero también hay todavía algunas indefiniciones (…) en algunas cosas si van y en otras ha indefiniciones, pero todavía darán un plazo de cuatro días para la definición final de ellos, pero Morena va a apoyar la propuesta de la presidenta”, explicó.

Carlos Puente, coordinador del en San Lázaro, se retiró de Palacio Nacional sin dar declaraciones sobre el acuerdo o diferencias con la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores de la Presidencia, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se retiraron también sin dar declaraciones.

