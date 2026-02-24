La diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso frenar las tarifas dinámicas en la venta de boletos para conciertos y otros espectáculos públicos.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una iniciativa para modificar la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México con la finalidad de que en la venta de boletos en taquilla, venta por expendio de intermediarios y en venta anticipada, los titulares estén obligados a hacer de conocimiento de los interesados los precios finales de los boletos de cada localidad, “sin manejar tarifas dinámicas, en su caso, y los cargos aplicables, el mapa donde se especifique el escenario y el acomodo de las localidades, áreas generales y zonas V.I.P.; además, información de las fechas, horarios y ubicaciones del o los eventos una vez que la Alcaldía haya autorizado los permisos o avisos correspondientes, incluso cuando existan distintas preventas o una venta general”.

Desde tribuna, la diputada ecologista recordó que se han suscitado problemas en la venta de boletos para conciertos como BTS, Bad Bunny, Taylor Swift o Harry Styles, por los turnos en las filas virtuales y las tarifas dinámicas.

Lee también Congreso capitalino rinde homenaje a militares caídos tras operativo contra “El Mencho”; respaldan estrategia de seguridad federal

“No podemos normalizar que una persona entre a comprar un boleto y que en cuestión de minutos ya no pueda acceder ni a uno solo. No podemos permitir que la opacidad sustituya a la certeza. Esta iniciativa no prohíbe conciertos, no limita la actividad empresarial y tampoco atenta contra la libre competencia. Lo que hace es establecer reglas claras. Primero: Transparencia total en los precios finales. Que desde el lanzamiento de preventa se conozca el precio exacto del boleto, incluyendo cargos y comisiones”, dijo.

Y añadió: “Segundo: prohibición de tarifas dinámicas en la venta. El precio no puede fluctuar según la demanda en cuestión de minutos, generando especulación y desigualdad; tercero: información clara y anticipada. Mapa del recinto, ubicación de las butacas, zonas VIP, fechas de preventa y venta general, todo publicado con al menos 48 horas de anticipación. La lección es clara: el mercado sin reglas suficientes genera abusos. Regular no es obstaculizar, es significado de proteger y dar certeza jurídica tanto a consumidores como a organizadores”.

Rebeca Peralta subrayó que la reforma no invade facultades federales ni regula el mercado nacional, ya que se limita a establecer condiciones administrativas vinculadas a permisos locales y a la protección del consumidor.

“Queremos más cultura, más conciertos y más espectáculos en la Ciudad, pero con reglas claras y sin sorpresas para el público. La transparencia fortalece al sector y protege a quienes hacen posible la industria: las y los asistentes”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL