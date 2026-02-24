Diputados locales reconocieron y guardaron un minuto de silencio en memoria de los militares que fallecieron tras el operativo en donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch por este operativo.

“Respaldamos el combate frontal a la delincuencia como vía para poder recuperar la paz y fortalecer el Estado de Derecho; asimismo, reconocemos la valentía y el compromiso del Gabinete de Seguridad, del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la defensa la seguridad del país”.

De igual forma, Sesma, a nombre del Congreso local, lamentó la muerte de los elementos del Ejército y la Marina caídos en el cumplimiento de su deber, “nuestra solidaridad y respeto con sus familias”.

A su vez, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, se solidarizó con las familias de los militares caídos en el cumplimiento de su deber.

“Ninguna estrategia de seguridad puede entenderse sin reconocer el costo humano que implica defender a nuestro país. Detrás de cada uniforme hay una historia, hay una familia que espera en casa, sueños que cada quedaron pendientes y un país entero que les debemos su memoria, respeto y reconocimiento permanente. A quienes dieron su vida por la paz de México, les decimos con mucha claridad: su sacrificio no fue en vano. La nación honra con valentía y asume su responsabilidad de construir un país seguro, por el cual ellas y ellos lucharon”, sostuvo.

La legisladora recordó que en agosto de 2012, Nemesio Oseguera fue detenido y recuperó su libertad apenas unas horas después. Diversas versiones periodísticas, dijo, señalaron la intervención del entonces gobernador de Jalisco, con el aval del expresidente Felipe Calderón. Después, añadió, en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un intento de captura derivó en el derribo de un helicóptero militar, cobrando la vida de elementos de las Fuerzas Armadas.

Destacó que este domingo, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, se logró neutralizar al principal generador de violencia de este país.

“Este resultado no es producto de la casualidad ni de la improvisación. Es consecuencia de una política de seguridad que privilegia la inteligencia sobre la confrontación irresponsable; la planeación sobre la ocurrencia; la coordinación institucional sobre el protagonismo político.

Hoy, con la mejor Presidenta que ha tenido este país, sin pactos, sin llamadas, sin privilegios para nadie. Hoy hay Estado, hoy hay instituciones trabajando juntas, hoy hay decisión política para proteger al pueblo de México”, apuntó.

Y añadió: “Por eso les decimos, desde este Congreso de la Ciudad de México, que la Bancada de Morena acompaña, respalda y se solidariza con nuestras fuerzas federales. También quiero reconocer a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que inmediatamente blindó esta ciudad y se dedicó a cuidar en todo momento la vida de todas y todos los que habitamos esta ciudad”.

El coordinador del PVEM, Manuel Talayero, llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino a cerrar filas en torno a la presidenta y el Ejército Mexicano. También a ser cuidadosos entorno a la información sobre inseguridad, ya que es un asunto que genera preocupación entre la población.

“Manifestamos nuestra solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas en los hechos ocurridos el día domingo, en los estados de Jalisco, Michoacán, Baja California, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Morelos, entre otros”, externó.

Al reconocer las acciones realizadas por las instituciones mexicanas, el coordinador del PT Ernesto Villarreal Cantú aseguró que el operativo muestra que cuando hay coordinación institucional, inteligencia y voluntad política, se avanza en paso firme a la recuperación de la tranquilidad en el país. “Desde el PT enviamos nuestro más sentido pésame a las familias de los servidores de la patria que perdieron la vida”.

