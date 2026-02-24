La alcaldía Iztapalapa dio a conocer la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones dentro del perímetro que comprende los 8 barrios de la demarcación, con motivo de la celebración de Semana Santa.

Esta medida aplicará de las 00:00 horas a las 23:59 horas, los días 2 y 3 de abril de 2026, en la zona conocida como 8 barrios de Iztapalapa: barrio San Ignacio, barrio Santa bárbara, barrio La Asunción, barrio San Lucas, barrio San Pedro, barrio San Miguel, barrio San Pablo y barrio San José.

En la Gaceta Oficial de este martes se publicó una nota aclaratoria al acuerdo que se publicó el pasado 16 de febrero, en el que se indicaba que esta medida aplicará los días 17 y 18 de abril, para aclarar que los días que deberá acatarse la suspensión son el 2 y 3 de abril.

¿En qué establecimientos aplicará esta medida?

La medida aplicará en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial antes mencionado, que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, y en cualquier otro establecimiento mercantil similar, en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades y tradiciones populares en la vía pública, con motivo de los actos relacionados con la Semana Santa, que realizan anualmente los habitantes de Iztapalapa.

