Tendencias | 26-05-26 | 20:45 | Actualizada | 26-05-26 | 20:45 |

Mantener viva una racha en la app de parece ser una complicada tarea que, a pesar de dedicar 5 minutos diarios para realizar una lección de idiomas, muchos usuarios han sido absorbidos por sus ocupaciones del día a día que los orilla a perder su récord.

Con la popularidad digital de la plataforma, presumir las rachas sin importar si eran treinta o mil días, se consolidó como un indicador de disciplina y constancia de los usuarios. En ese sentido, a través de redes sociales, el ave verde acaba de lanzar un para saber cuales son las historias más extraordinarias por la que las personas han perdido una racha en Duolingo.

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Duolingo lanza concurso para recuperar tu racha. Imagen: Duolingo
Duolingo lanza concurso para recuperar tu racha. Imagen: Duolingo

¿Cómo participar en el concurso de Duolingo para recuperar racha?

Esta convocatoria se volvió tendencia en la red, ya que además de conocer las circunstancias que los ha hecho dejar morir su racha, pretende saber los motivos por los que merecen recuperarla.

Para participar lo único que deben hacer es realizar una publicación en redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads o YouTube) del 25 a 30 de mayo contando la historia de cómo fue que perdieron su racha etiquetando a Duolingo Español y con el hashtag #MiRacha.

Además de recuperar la racha perdida, Duolingo confirmó que habrá premios mucho más grandes para los participantes más creativos. Las nueve historias más originales, dramáticas o caóticas podrán ganar viajes con un valor de entre 3 mil y 10 mil dólares, incluyendo vuelo y hospedaje.

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Cabe mencionar que este concurso será válido en México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. No olvides consultar las bases directamente en la plataforma.

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dcs

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