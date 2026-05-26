Mantener viva una racha en la app de Duolingo parece ser una complicada tarea que, a pesar de dedicar 5 minutos diarios para realizar una lección de idiomas, muchos usuarios han sido absorbidos por sus ocupaciones del día a día que los orilla a perder su récord.

Con la popularidad digital de la plataforma, presumir las rachas sin importar si eran treinta o mil días, se consolidó como un indicador de disciplina y constancia de los usuarios. En ese sentido, a través de redes sociales, el ave verde acaba de lanzar un concurso para saber cuales son las historias más extraordinarias por la que las personas han perdido una racha en Duolingo.

Leer también: ¿Cuándo es el Día de la Hamburguesa 2026?; descubre por qué se celebra a este icónico platillo

Duolingo lanza concurso para recuperar tu racha. Imagen: Duolingo

¿Cómo participar en el concurso de Duolingo para recuperar racha?

Esta convocatoria se volvió tendencia en la red, ya que además de conocer las circunstancias que los ha hecho dejar morir su racha, pretende saber los motivos por los que merecen recuperarla.

Para participar lo único que deben hacer es realizar una publicación en redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads o YouTube) del 25 a 30 de mayo contando la historia de cómo fue que perdieron su racha etiquetando a Duolingo Español y con el hashtag #MiRacha.

Además de recuperar la racha perdida, Duolingo confirmó que habrá premios mucho más grandes para los participantes más creativos. Las nueve historias más originales, dramáticas o caóticas podrán ganar viajes con un valor de entre 3 mil y 10 mil dólares, incluyendo vuelo y hospedaje.

Leer también: Reviven VIDEO de Javier Alatorre y el "Chupacabras" tras declaraciones de Sheinbaum contra TV Azteca; así fue el momento viral

He visto miles de “DUO, PERDÍ MI RACHA” y decidí hacer algo 100% normal: convertir su tragedia en un concurso.



Quiero que me cuenten CÓMO perdieron su racha. Y sí, entre más caótica la historia, mejor.



¿Cómo participar? Sigue leyendo 🧵👇🏽 pic.twitter.com/Q2iVplgZDP — Duolingo Español (@duolingoespanol) May 25, 2026

Cabe mencionar que este concurso será válido en México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. No olvides consultar las bases directamente en la plataforma.

También te interesará:

Hot Sale 2026: ¿cuánto tiempo durarán las ofertas y desde qué hora podrás comprar en México?; descúbrelo aquí

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs