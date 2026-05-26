La hamburguesa es uno de los platillos más populares y consumidos en el mundo, pues su combinación de carne, pan, queso y una infinita combinación de ingredientes, la ha convertido en un símbolo de la cultura gastronómica y de la comida rápida. Por ello, cada año millones de personas celebran el Día de la Hamburguesa, una fecha especial dedicada a este icónico alimento.

Ya sea clásica con queso, atrevidas mezclas o modernas versiones veganas; la hamburguesa suele ser considerada una comida que se adapta a la visión de cada cocina. Por este motivo, a continuación te contaremos por qué hay un día dedicado a ella.

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Al ser un símbolo de la cultura gastronómica, existe un día dedicado a las hamburguesas. Foto: Freepik

¿Cuándo se celebra el Día de la Hamburguesa 2026?

El Día Internacional de la Hamburguesa se celebrará el próximo 28 de mayo y durante esta fecha, decenas de restaurantes, cadenas de comida rápida y negocios locales suelen lanzar promociones y descuentos especiales para consentir a los amantes de este famoso platillo.

Asimismo, en redes sociales, esta celebración se vuelve tendencia, ya que miles de usuarios comparten fotografías, recetas y recomendaciones sobre dónde comer las mejores hamburguesas.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa?

Aunque existen distintas versiones sobre el origen de la hamburguesa, muchos historiadores gastronómicos coinciden en que este alimento evolucionó a partir del filete de carne estilo Hamburgo, Alemania. Con el paso del tiempo, inmigrantes europeos llevaron la receta a Estados Unidos, donde adquirió la forma moderna que conocemos actualmente.

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Día de la hamburguesa 2026. Foto: cortesía

Se dice que la primera vez que se preparó este platillo en Estados Unidos fue en el año 1900, cuando Louis Lassen, un inmigrante alemán, sirvió carne molida entre dos rebanadas de pan a un cliente en su remolque donde vendía comida en New Haven, Connecticut. Presuntamente, esto ocurrió un 28 de mayo cuando Louis atendió un pedido urgente para un cliente que necesitaba algo rápido y rico para comer enseguida.

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