Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Al presentar el proyecto de , la presidenta declaró que está obligada a presentar una propuesta que contenga lo que pidió la gente, además de que es un asunto de principios.

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional y ante la falta de acuerdos con el Partido del Trabajo y el , Sheinbaum Pardo declaró que le toca a Morena definir, ante un posible rompimiento con los partidos aliados rumbo al 2027.

“Yo, como Presidenta, estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, si no, estaría negando nuestro origen, estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Entonces, estoy obligada a enviarlo [...]”, dijo.

Lee también

“Más allá de la percepción que pudiera tener la gente en caso de que no la aprobaran, ¿podría ser un primer fracaso para este gobierno?”, se le preguntó.

“No, para nada, al revés. La gente va a decir: "La presidenta cumplió, hubo quien no votó´, pero la Presidenta cumplió, nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse y expliqué en qué consistía.

“Habrá quien no quiera aprobar, bueno, ese partido lo reconocerá la gente en la votación. Pero ni es derrota, es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos [...]. Hay que presentar lo que uno piensa en un esquema racional, tranquilo, sin problemas, nada más que tenga lo que consideramos que es importante”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]