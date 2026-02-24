El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, reveló que “hay muchos compañeros” de esa bancada que quieren apoyar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aclaró que aún no determinan si habrá voto libre para cada uno de los ecologistas en este tema.

“Hay muchos compañeros de nuestra bancada que quieren apoyar la reforma de la Presidenta y estamos buscando generar precisamente en estas mesas los acuerdos”, dijo en entrevista.

A pregunta expresa de cuántos senadores del PVEM apoyarán la iniciativa presidencial, dijo que “la verdad es que la idea es que vayamos todos juntos, pero al interior muchos compañeros han manifestado… hay pluralidad”.

Cuestionado si en este momento con lo que tiene la reforma la apoyaría, insistió en que “estamos platicando con los compañeros y sí hay muchos compañeros que desean acompañar la reforma y yo estoy platicando con mi grupo parlamentario.

“Todavía no se ha dicho que será voto libre, pero vamos a platicar con los compañeros”, apuntó.

Dijo que en este proceso de negociación se trata de regatear con la Presidenta y recordó que el PVEM ha sido un firme aliado en las 38 iniciativas que ha presentado.

Morena sabe que no cuenta con los votos para reforma electoral: Anaya

Morena y el Gobierno de la 4T saben que no cuentan con los votos necesarios dentro de su propia coalición para sacar adelante la reforma electoral, sobre todo con los temas que tanto han publicitado, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

En vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente la iniciativa, dijo que dicho proyecto incluye “el cuento de los plurinominales, que si el dinero a los partidos, ellos saben que eso no va a pasar porque no tienen los votos, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos”.

“Lo que nosotros creemos es que eso es una cortina de humo. El objetivo verdadero, el objetivo real del gobierno, es debilitar al INE para tener el control de las elecciones. Y eso pretenden hacerlo de dos maneras: primero, pues la muy sencilla, dejar al INE sin dinero para que el INE ya no pueda vigilar las elecciones”, dijo en entrevista.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno: que, si de veras quieren una reforma electoral, pues entremos a lo fundamental, que es evitar el dinero de los narcotraficantes, de los criminales, del huachicol fiscal en las elecciones y que se establezca una sanción pues radicalmente severa para los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado.

“Concretamente: que, por un peso del crimen organizado que reciba un partido, se le quite el registro, desaparezca ese partido político. Si de veras hay voluntad, empecemos por ahí”, apuntó Anaya.

Cuestionado de que, en caso de que este tema se incluya en la iniciativa, el PAN acompañaría la misma, dijo que “nuestro punto de partida es ese. Si están dispuestos a que de veras haya sanciones severas por el financiamiento del crimen organizado a los partidos y a las campañas, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar”.

Ni ruptura ni traición: Carlos Puente sobre posibilidad de que PVEM rechace reforma electoral

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, informó que su grupo parlamentario sigue analizando la reforma electoral, y adelantó que se esperarán a conocer la redacción final del proyecto, la noche de este martes, para emitir una postura oficial.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que el Partido del tucán ha sido leal a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que es natural que también pueda haber desacuerdos con Morena, lo que no significa que haya “ruptura” o “traición”.

“Es normal poder ponernos de acuerdo y habrá siempre cosas en las cuales coincidas y habrá quizás algunas en las que no, mas eso no es ni ruptura, ni indisciplina, y mucho menos traición. Somos los más cumplidos, somos los más leales, y vamos a seguir construyendo con nuestra presidencia”, declaró.

Carlos Puente explicó que están dando “una última revisión”, aunque reconoció que los temas que se incluyen resultan “sensibles” para el PVEM, que podrían cambiar “drásticamente” la vida de dicho instituto político.

“No es tanto una reforma electoral; yo le llamaría una reforma político-electoral con las modificaciones de la integración del Congreso, de los recursos, de todo ello, y que son temas sensibles para nuestro partido. Por eso se tiene que valorar al interior del instituto político, porque verdaderamente para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político”, aseveró.

Pese a ello, reiteró que, pase lo que pase, la coalición Juntos Hacemos Historia seguirá unida para las elecciones de 2027.

“Somos un grupo parlamentario bastante disciplinado que siempre acompaña, y convencidos con ese proyecto que presentamos a la ciudadanía en la Presidencia de la República, y que hoy por hoy nuestra coalición está más firme que nunca, legislativamente y también, obviamente, con rumbo al 27. Estamos definidos, vamos a ir juntos, estamos aliados, estamos fuertes”, concluyó.

Con información de Enrique Gómez

