Más Información

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"

Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"

La mañanera de Sheinbaum, 24 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 24 de febrero, minuto a minuto

La violencia no para en tierra de El Mencho

La violencia no para en tierra de El Mencho

Fuga en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio

Fuga en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio

Reportan más incendio de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco; actividad comercial comienza a normalizarse

Reportan más incendio de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco; actividad comercial comienza a normalizarse

La presidenta informó que será este miércoles cuando se presente la , ya que aún le hicieron diversas modificaciones menores.

"Mañana vamos a presentar (la) reforma electoral, todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos, les quedé en presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos", informó al comenzar la conferencia matutina de este martes.

Ayer, la reforma electoral se trabó una vez más, ante el con el proyecto presentado la noche de este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también

El proyecto se dio a conocer en una reunión privada, realizada en Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mostró la propuesta a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexicano.

En presencial de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, Sheinbaum Pardo informó que la iniciativa está lista, y adelantó que sería enviada este mismo martes al Congreso Mexicano, pero no hubo acuerdo.

De acuerdo con fuentes involucradas en la negociación, el proyecto mantiene la y el que ha frenado el avance de dicho proyecto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]