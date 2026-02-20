El senador Luis Donaldo Colosio Riojas pidió aplazar la elección de jueces y magistrados federales y locales de 2027 para "superar distorsiones que vulneren la independencia judicial", así como revisar los cambios en la estructura del sistema de impartición de justicia.

"Nosotros nos sumamos a este llamado para que se aplace la elección judicial. No hacerlo, sería un error que nos costaría muy caro en virtud de la operatividad de juzgados y tribunales, afirmó durante su participación en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, realizado en Monterrey, Nuevo León.

XX Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que se realiza en Monterrey, Nuevo León. Foto: Barra Mexicana Colegio de Abogados

XX Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que se realiza en Monterrey, Nuevo León. Foto: Barra Mexicana Colegio de Abogados

En otro de los paneles, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda, explicó que "la primera respuesta frente a la reforma judicial" es adaptarse con responsabilidad a los cambios jurídicos que se han experimentado en los últimos meses.

Lee también Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Entre los cuales mencionó como los principales retos fundacionales la Ley de Amparo, la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las modificaciones en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Lee también Sheinbaum reprueba uso de sus siglas "CSP" para conformar un partido político; busca evitar registro ante el INE

En este punto, los litigantes coincidieron que de éstos retos junto con el uso de la inteligencia artificial es una gran oportunidad para replantear la forma de enseñanza y aplicación del Derecho en el país.

En el congreso participaron personalidades como: Margarita Ríos Farjat, Mónica González Contró, Javier Treviño Cantú, Pedro Salazar Ugarte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Pablo Gómez Fierro y Margarita Luna Ramos, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc