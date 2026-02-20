Más Información

La presidenta reprobó el uso de las iniciales de su nombre "CSP" para que sean usadas para la conformación del Construyendo Sociedades de Paz.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de , Sheinbaum Pardo destacó que la Consejería Jurídica de Presidencia presentó una queja.

"O sea, es que cómo una organización lleva las siglas de la Presidenta. Entonces por eso presentó la Consejería está solicitud, pues vamos a ver ahora en el Tribunal.

"Mis siglas no son tan conocidas ¿No?, pero imagínense que un partido político se llamara 'AMLO'. ¡Pues como CSP! No se puede usar el nombre de una persona ", declaró.

Reiteró que la Consejería Jurídica de Presidencia buscará todas las vías legales para evitar el registro ante el INE con las siglas "CSP".

