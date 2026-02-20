La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles globales del mandatario Donald Trump son ilegales.

“Vamos a revisar bien la resolución”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en Irapuato, Guanajuato.

“Vamos a esperar a ver el alcance”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

La Corte Suprema dictaminó este viernes que los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump son ilegales, lo que le provocó una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

La decisión 6-3 se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

Se trata del primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

*Con información de AP

