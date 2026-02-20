A 20 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no detendrá las labores de rescate hasta localizar al último de los 65 mineros que quedaron atrapados.

“No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero”, afirmó la mandataria federal al ser cuestionada sobre que actualmente se han recuperado 25 cuerpos y que continúan los trabajos como parte de un plan integral de apoyo a las familias.

La Presidenta informó que este mismo día viajará a la zona de la mina, en Coahuila, para reunirse por la tarde con los familiares de las víctimas.

Mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Subrayó que se trata de un “trabajo permanente” que inició durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y al cual su gobierno da continuidad.

Sheinbaum recordó que el rescate de los mineros fue un compromiso asumido por López Obrador desde su campaña presidencial de 2006, cuando incluso se sostenía que era imposible recuperar los cuerpos.

“Hemos demostrado que es factible. Habla de una política humanista, de los gobiernos de la transformación y vamos a seguir trabajando”, expresó.

Detalló que, ya en el gobierno, López Obrador consultó a las familias sobre las acciones a seguir: si optar por una reparación integral del daño o por la búsqueda de los mineros. Ante posturas divididas, el entonces mandatario decidió llevar a cabo ambas acciones.

La Presidenta señaló que se avanzó en la reparación integral del daño y en la mejora de las pensiones para viudas y familiares, y que además continúan las labores de rescate y las investigaciones para garantizar justicia.

Indicó que se mantiene la coordinación con la Fiscalía de Coahuila y con la Fiscalía General de la República (FGR), no sólo para localizar a los mineros restantes, sino también para deslindar responsabilidades.

