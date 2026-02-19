Este jueves, las familias de los mineros que murieron hace 20 años en Pasta de Conchos, celebraron una misa al pie de la mina, en donde además de honrar a los trabajadores fallecidos, reiteraron su petición de verdad y justicia.

La misa fue celebrada por el obispo de la diócesis, monseñor Alfonso Miranda, quien dijo que el sitio representa un santuario de dolor y de esperanza. El obispo comentó que se necesita que empresas y mineros se empeñen en la seguridad de su trabajo y en actuar con responsabilidad para evitar más tragedias mineras.

Tomasita Martínez, viuda del minero Reyes Cuevas, cuyos restos fueron recuperados en 2025, dijo que quieren saber la verdad y obtener la justicia por este siniestro en el que murieron 65 mineros y 63 cuerpos habían quedado enterrados.

Familias acuden a dejar flores a los restos de los mineros (19/02/2026). Foto: Especial

“Por qué las mentiras, qué pasó. Por eso aquí seguimos”, comentó Tomasita Martínez.

Recordó que aquel 19 de febrero de 2006, ella esperaba por su esposo para almorzar, cuando un cuñado se comunicó para preguntar si Reyes ya había llegado a casa. Fue entonces que ella se enteró del siniestro. “Llegamos y estaba hasta el tope de soldados”, relató.

La viuda señaló que esta tragedia cambió sus vidas y por eso, aunque ella ya haya recuperado los restos, insistirá en la justicia.

Realizan misa en memoria de loas trabajadores fallecidos en mina de Pasta de Conchos (19/02/2026). Foto: Especial

“Lo que nos decían era una gran mentira, que qué buscábamos, que sólo íbamos a encontrar cenizas. Yo reconocí luego, luego los restos de mi esposo, la camisa estaba intacta. Qué pasó entonces. Los han sacado enteros”, sostuvo Tomasita Martínez.

Añadió que se siente feliz y en paz por haber recuperado los restos de su marido, pues fue una promesa que le hizo a sus hijos, y alentó a las demás familias a mantener la esperanza y la fe en la recuperación de los restos. Hasta el momento se han recuperado los restos de 25 trabajadores, 23 ya fueron identificados.

“Ya tenemos un lugar a dónde llevarle una flor. Nunca perdí la fe, fue lo que me mantuvo, la fe y la promesa de entregarle los restos a mis hijos. Pero exigimos que se nos haga justicia. Por eso seguimos aquí”.

