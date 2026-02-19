San Francisco de Campeche.- El Tribunal de Control en Campeche, concedió la Suspensión Condicional del Proceso (SCP) a tres exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Campeche, entre ellos el exrector José Alberto Abud Flores.

Estos tres funcionarios estaban vinculados a proceso por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple.

Con esta resolución judicial, el procedimiento penal queda suspendido y si los imputados cumplen con las condiciones impuestas por la autoridad, la acción penal se extinguirá de manera definitiva.

Lee también Reaparece presidente del Congreso de Campeche; confirma que cinco legisladores están amparados

Por su parte, la defensa solicitó la aplicación de este mecanismo alternativo contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que el ilícito imputado no es considerado grave y que los acusados cumplían con los requisitos establecidos en la ley.

Además, el exrector y los dos otros imputados no quedaron sujetos a medidas cautelares adicionales, más allá de las obligaciones inherentes a la Suspensión Condicional del Proceso, cuyo cumplimiento será supervisado durante el periodo fijado por la autoridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr