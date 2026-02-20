Este viernes continúa el registro de las Pensión del Bienestar, proceso para que mexicanas y mexicanos puedan incorporarse a estos Programas para el Bienestar.

El registro se encuentra abierto para ser derechohabientes a la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional dirigido a todas las personas de 65 años en adelante y otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.

¿Cuándo me toca registrarme a la Pensión del Bienestar?

El registro inició el lunes pasado, por lo que este 20 de febrero corresponde registrarse a las personas cuyo primer apellido comience con las letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también podrán ubicar el módulo de su localidad.

¿Qué documentos necesito para registrarme a la Pensión del Bienestar?

Para registrarse será necesario presentar identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un teléfono de contacto.

