La se trabó una vez más, ante el desacuerdo del PT y PVEM con el proyecto presentado esta noche por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta noche, en una reunión privada, realizada en Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mostró la propuesta a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexicano.

En presencia de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, Sheinbaum Pardo informó que la iniciativa está lista, y adelantó que sería enviada este mismo martes al Congreso Mexicano.

De acuerdo con fuentes involucradas en la negociación, el proyecto mantiene la y el recorte presupuestal que ha frenado el avance de dicho proyecto.

Lo interior no gustó a los aliados, quienes adelantaron que, si el texto se mantiene en esos términos, votarán en contra.

En la reunión estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, y su homólogo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; los coordinadores parlamentarios del PT en el Senado, Alberto Anaya, y en la Cámara baja, Reginaldo Sandoval; así como Jorge Emilio González Martínez, conocido como "El Niño Verde" en representación del líder del PVEM en la cámara alta, Manuel Velazco, así como el coordinador del partido del tucán en San Lázaro, Carlos Puente.

Los congresistas acordaron estudiar el proyecto y reunirse mañana mismo para buscar acuerdos, por lo que la presentación podría volverse a retrasar por varios días más.

