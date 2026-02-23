Magistrados, exmagistrados y exconsejeros electorales expresaron su preocupación porque la reforma electoral que presentará este martes la presidenta Claudia Sheinbaum debilite al Instituto Nacional Electoral (INE) y promueva una mayor concentración del poder.

Al participar en el foro “¿Democracia en riesgo?”, organizado por la Universidad Iberoamericana, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que para mejorar el sistema electoral es necesario rediseñar las instituciones, para que sean eficaces y confiables, endurecer las sanciones y prever sanciones para servidores públicos que cometan faltas electorales.

Dijo que es indispensable fortalecer las capacidades de investigación del INE y que las irregularidades graves se paguen no con multas, sino con la nulidad de los comicios.

“Es la nulidad de la elección, o sea, que pierdan el triunfo que obtuvieron en las urnas, quizá de manera fraudulenta, a través de ilícitos electorales. Y entonces habría que revisar ese sistema de nulidades. Francamente, hay supuestos donde se cambia el ganador que son absurdos. (…) Creo que hay que introducir el concepto de integridad electoral, pues se deben anular sin que dependa del margen de diferencia entre el primero o segundo lugar, ni se impongan estándares probatorios imposibles de aprobar”, planteó.

Reyes Rodríguez se pronunció también en favor de que se prohíba el “transfuguismo” en las cámaras del Congreso para evitar distorsiones en la integración de los grupos parlamentarios.

“¿Qué sí se puede hacer para mejorar el sistema electoral? Separar las boletas, que sea una boleta para elegir mayoría relativa y otra para elegir representación proporcional. Que sea una elección de listas abiertas, para que se pueda en este sistema mixto optar por una asignación de máxima proporcionalidad, o sea, disminuir la distorsión que tiene la mayoría relativa y que está aceptada, digamos, en el diseño de constitución ilegal”.

Por su parte, María Marván Laborde, exconsejera electoral e investigadora del Instituto de Investigaciones Juriducas de la UNAM, advirtió que la propuesta oficial de reforma electoral estaría partiendo de tres falacias: que las elecciones en México son muy caras, que hay demasiados diputados y que los legisladores plurinominales no representan a nadie.

“¿Nuestro sistema electoral es muy caro?, no, es menos del 0.25 por ciento del producto interno bruto. No es caro, hay que invertir en las instituciones.

“Segunda, que los plurinominales no representan a nadie, y tercera, que nuestra Cámara de Diputados es muy grande. No es una Cámara de Diputados muy grande. Alemania tiene bastante menos población que nosotros, tiene alrededor de 85 millones y alrededor de 600 diputados. Entonces, esas tres falacias creo que habría que haberlas desmontado hace tiempo”, expuso.

“¿Qué pasa si quitamos la representación proporcional? Vamos a rehacer un congreso absolutamente hegemónico. (…) Los congresos que son homogéneos no son democráticos porque no representan a la sociedad. La pluralidad no es una cuestión de aceptar, es una cuestión de realidad. ¿Cuál es la consecuencia de eliminar la pluralidad por decreto? Que no tiene maneras de expresarse, que no tiene canales legales para expresarse”.

María Marván subrayó que lo que está en riesgo en la reforma electoral que se avecina es que se altere la estabilidad y fortaleza de autoridades básicas, como son el INE y el TEPJF, “y alterar también, como ya está alterado, el parlamento. ¿Y por qué digo parlamento y no Cámara de Diputados, que es otra manera de decirle?, porque parlamento habla de hablar, de acordar, de ponernos de acuerdo, de pensar juntos, de deliberar juntos, y esa también es una institución indispensable para la democracia”, recalcó.

A su vez, la exmagistrada del TEPJF Janine Otálora señaló que en la construcción de la reforma no se ha dicho nada respecto a la justicia electoral, al advertir que el INE y el tribunal electoral deben ser contrapeso del poder, al garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos.

“Deben existir en un régimen de absoluta separación de poderes. Si no hay separación de poderes, si no hay un Ejecutivo que respete al Legislativo, que respete al Judicial, que respete a los otros dos poderes, ninguna institución, por más bien creada que esté, podrá funcionar y podrá ser una certeza para la democracia”, enfatizó.

