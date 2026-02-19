El coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reconoce que no hay consenso en torno a la reforma electoral que propone el Ejecutivo, pero asegura que aún no se ha agotado la mesa de diálogo entre el gobierno y los partidos de la alianza oficialista, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana enviará la iniciativa al Congreso.

En charla con EL UNIVERSAL, el exgobernador de Chiapas advierte que para lograr legitimidad la propuesta de reforma electoral debe tener el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

A pregunta expresa, niega rotundamente que las candidaturas de 2027 para renovar algunas gubernaturas como las de San Luis Potosí y Quintana Roo sean “moneda de cambio” para que el Partido Verde acepte apoyar la iniciativa presidencial.

Asegura que la alianza legislativa entre Morena, PVEM y PT es sólida desde hace varias legislaturas y presume que también conforman una alianza ganadora de elecciones “con contundencia”.

Admite que los principales temas en que no hay acuerdo en la mesa de diálogo son los relacionados con el recorte presupuestal y la forma de elegir a los legisladores de representación proporcional.

En el primer tema, destaca que el PVEM rechaza cualquier opción que implique inequidad o debilitamiento de algunos partidos, por lo que su propuesta es “que todos los partidos nos bajemos el presupuesto a lo que recibe el Partido del Trabajo, que es el que menos prerrogativas recibe, cambiando la fórmula.

“Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder llegar a una reforma electoral de avanzada, que sea en beneficio de todos los mexicanos, que garantice la equidad en las contiendas electorales y, por supuesto, que no debilite a ninguna fuerza”, enfatiza.

Sobre la figura de las candidaturas plurinominales al Congreso, explica que se han hecho cuatro planteamientos: que, como sucede en la Ciudad de México, se elija a las primeras minorías, que haya una elección abierta, es decir, que vayan a hacer campaña por todo el estado; que hagan campaña en la circunscripción o que hagan campaña en todo el país.

“Entonces, estamos en ese proceso de análisis”, apunta.

Detalla que entre las propuestas que el Partido Verde ha puesto sobre la mesa están el voto electrónico, el voto para jóvenes de 16 años de edad, que los connacionales en el extranjero puedan elegir a sus propios representantes, una disminución de los recursos para los partidos cambiando la fórmula de manera equitativa y que se elija de manera distinta a los legisladores de representación proporcional.

“Por supuesto, todas las partes en la mesa de diálogo deben ceder algo. Y por eso nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, muy específicas, y tenemos confianza en que van a ser tomadas en cuenta”, puntualiza.

Cuestionado sobre si la cercanía con el proceso electoral de 2027 ha “metido ruido” en las conversaciones con el gobierno, en especial por la renovación de las gubernaturas de San Luis Potosí, donde el Partido Verde tendría su propia candidata, y Quintana Roo, donde podría proponer al candidato de la alianza, Manuel Velasco aclara que en la mesa de diálogo no se ha tocado ese tema y descarta que puedan usarse esas candidaturas como “moneda de cambio”.

“Por supuesto que no, no ha sido tema. Qué bueno que haces esa pregunta porque no se ha hablado de nada del tema de 2027, de ninguna candidatura a ningún cargo, ni de gubernatura ni de puestos legislativos ni de ayuntamientos ni de regidores ni de ningún cargo de elección popular”, asegura.

Afirma que es prematuro dar una opinión de una iniciativa que aún no se ha presentado, pero confía en que se construya una reforma que permita a México avanzar en la democracia

Velasco Coello recuerda que conoció a Andrés Manuel López Obrador desde que era presidente del PRD, a instancias de su abuelo, Fernando Coello Pedrero, quien era amigo del tabasqueño. Destaca que como diputado federal votó en contra del desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Además, subraya que su partido es aliado desde 2018 de las administraciones encabezadas por López Obrador y de Sheinbaum, en particular, “sin regateos y sin titubeos”.