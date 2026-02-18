El diputado federal por Morena, Sergio Mayer Bretón, solicitó formalmente licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones en la Cámara de Diputados. La solicitud fue aprobada por el Pleno de San Lázaro este martes, permitiendo al actor integrarse como participante a la nueva temporada del reality show "La Casa de los Famosos".

La decisión ha desatado fuertes críticas en el ámbito político y digital, ya que el legislador plurinominal deja su curul en un momento clave de la agenda legislativa para priorizar su carrera en el entretenimiento.

El paso del exintegrante del grupo musical "Garibaldi" por el Congreso ha estado marcado por la controversia. El actor, fue diputado federal en la 64 legislatura (2018-2021), y en 2024 regresó a San Lázaro. Desde entonces ha estado rodeado de tensiones y episodios que cuestionan su labor como servidor público.

Su designación como diputado plurinominal fue rechazada por sectores de Morena, quienes acusaron que se le otorgó el lugar que originalmente había ganado un comerciante otomí en una tómbola. Figuras del partido criticaron su "oportunismo" tras haber participado previamente en marchas de la "Marea Rosa" contra el gobierno.

En septiembre de 2024, se volvió viral un video donde Mayer afirmaba estar sesionando para sacar adelante la "reforma al Poder Legislativo", cuando en realidad la discusión era sobre la reforma al Poder Judicial.

En marzo de 2025, generó fricciones dentro de su bancada al votar en abstención respecto al aplazamiento de la reforma contra el nepotismo, argumentando que su intención era apoyar la propuesta original de la presidencia y no la modificada por sus compañeros.

También captado presuntamente dormido durante el primer informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Asimismo, defendió la realización de un concierto de la Sonora Santanera dentro del recinto legislativo, lo que derivó en un tenso enfrentamiento mediático con periodistas.

Antes de pedir licencia, el diputado fue criticado por dedicar tiempo a realizar análisis públicos sobre ediciones anteriores de "La Casa de los Famosos" en lugar de enfocarse en las comisiones legislativas.

Con la salida de Mayer, se espera que su suplente, Luis Morales Flores, asuma el cargo para dar continuidad a los trabajos en las comisiones que integraba el actor.

