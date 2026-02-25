Más Información
Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico
Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos
México vs Islandia: Estadio Corregidora guarda minuto de silencio por militares caídos en operativo contra "El Mencho"; rinden homenaje
Actualmente existen cuatro operaciones de seguridad o colaboración conjuntas en materia de seguridad entre nuestro gobierno y el de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, las cuales son Barracuda, Albatros, Neptuno y la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte.
Al responder a las preguntas parlamentarias realizadas por la bancada del PAN que cuestionó ¿Cuál es el contenido y los compromisos concretos asumidos por México con Estados Unidos en materia de seguridad?, así como sus resultados, se indicó que “se procuró intensificar el entrenamiento de las instituciones de seguridad de ambos países para reforzar su capacidad de enfrentar a las organizaciones delictivas”.
A unos días de la detención del líder del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera, se publicó la respuesta presidencial que señala que el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza es un instrumento que se rige por cuatro principios fundamentales: Respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.
Lee también INE prepara postura sobre reforma electoral; esperará hasta conocer iniciativa final para hacer análisis técnico
El Grupo de Implementación de Seguridad tiene como fin implementar medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, de combustibles ilegales, el tráfico de drogas y armas ilícitas, cada uno en su territorio.
En esto consisten las cuatro operaciones conjuntas en materia de seguridad
En el marco de cooperación con los Estados Unidos de América, se tiene las siguientes operaciones:
Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte (NAMSI)
Cooperación con la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, la cual consiste en interdecir actividades ilícitas y el tráfico de estupefacientes en el Pacífico mexicano, Golfo de México y Mar Caribe; aplicando los procedimientos de citada Iniciativa.
Albatros
Cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (CBP), la cual consiste en realizar operaciones aéreas y marítimas con el fin de interdecir actividades de narcotráfico transnacional en las aguas territoriales y Zona Económica Exclusiva de México.
Lee también Yeidkol Polevnsky acusa que reforma electoral está "fuera de toda realidad"; pide "piso parejo" y reglas claras
Ello ha logrado resultados en 2024: 11,816.44 kgs. de cocaína, 11 embarcaciones, 1 semi sumergible y 25 personas.
Neptuno
Cooperación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIAFT-S), la cual consiste interdecir actividades ilícitas de narcotráfico marítimo en el Litoral del Pacífico Mexicano, teniendo como resultados, aseguramientos en 2024: 527.06 kg. de cocaína y aseguramientos 2025: 3,556.20 kg. de cocaína.
Barracuda
Consiste en interdecir actividades ilícitas de narcotráfico marítimo en el Litoral del Pacífico Mexicano, operando con una unidad de superficie de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIAFT-S).
La presidenta Sheinbaum, expuso que además, la Secretaría de Marina-Armada de México participa activamente en distintos subgrupos del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG).
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]