Al presentar los ejes de la propuesta de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la eliminación de las listas plurinominales, con el objetivo de que todos los aspirantes a cargos legislativos busquen el voto popular.

"Yo siempre estuve en contra de las listas”, afirmó al subrayar que, con esta modificación, ningún candidato podrá acceder al Congreso sin hacer campaña en territorio.

Explicó que se eliminan las listas de representación proporcional tal como operan actualmente, una figura que —dijo— ha sido cuestionada en encuestas y consultas públicas, donde la ciudadanía ha expresado su rechazo a que las cúpulas partidistas definan quién llega como diputado o senador sin pasar por las urnas.

No obstante, aclaró que la reforma no busca instaurar un partido de Estado ni un partido único, sino mantener la pluralidad política conforme al porcentaje de votación que obtenga cada fuerza.

Diputados elegidos por vía proporcional deberán competir en territorio

En el caso de la Cámara de Diputados, detalló que se conservarán los 500 escaños: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, bajo la misma fórmula que se ha aplicado en procesos anteriores.

La diferencia radica en que quienes accedan por la vía proporcional deberán haber competido en territorio.

Una parte corresponderá a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que, aunque no ganaron su distrito, obtuvieron alta votación; y otra parte se definirá mediante listas votadas directamente por la ciudadanía, con un límite de dos nombres por opción.

Además, ocho lugares estarán reservados para representación de mexicanos en el exterior.

Eliminación de la representación proporcional en el Senado

Para el Senado, la mandataria indicó que se elimina por completo la lista de representación proporcional, al considerar que históricamente esta Cámara fue concebida como representación por entidad federativa.

Así, permanecerán únicamente los dos senadores de mayoría y el de primera minoría por estado. “¿Quieres ser senador? Busca el voto popular”, resumió.

Sheinbaum recordó que en 2009 y 2012 rechazó ser postulada como legisladora plurinominal, incluso cuando —según relató— el hoy senador Ricardo Monreal fue testigo de que declinó encabezar una lista.

Aclaró que no critica a quienes accedieron por esa vía, pues eran las reglas vigentes, pero insistió en que la reforma responde a una demanda ciudadana: mantener la representación proporcional, pero obligando a todos a dar la cara y buscar el respaldo en las urnas.

Reducción de gasto público, demanda popular: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que también es una demanda popular que se reduzca el gasto público en las autoridades electorales, por lo que debe reducirse, tal como ella lo propuso como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México con el organismo local.

“Los consejeros del INE siguen ganando más que la presidenta, siguen teniendo bonos, tienen áreas del INE completas que no son necesarias, los OPLES también (…) y otra que estamos proponiendo es que se equiparen los ingresos de diputados locales”, dijo.

Afirmó que hay diputados locales que ganan hasta cinco veces lo que ganan en otros estados. “Que se reduzca sobre todo el gasto del Senado de la República”, añadió.

Todas esas propuestas de gasto –dijo—se pueden etiquetar a salud, a educación y a programas sociales.

“Nosotros la vamos a enviar porque es una promesa de la presidenta, quien la quiere apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas, la gente lo va a señalar”, dijo.

Proyecto de reforma contempla reducción del 25%en gasto ordinario

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su propuesta de reforma electoral contempla una reducción del 25% en el gasto ordinario tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los partidos políticos, como parte de una política de austeridad y racionalización de recursos públicos.

Al detallar el alcance del ajuste, la Mandataria federal señaló que el recorte global representaría alrededor de 12 mil a 13 mil millones de pesos, tomando como base un presupuesto estimado de entre 64 mil y 74 mil millones de pesos, considerando también el financiamiento vinculado a senadores y diputaciones locales.

“Imagínense lo que significaría para Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Colima, los estados más pequeños. O Oaxaca”, ejemplificó, al subrayar que el monto equivale a presupuestos anuales de algunas entidades.

Sheinbaum precisó que, en el caso del INE, no se contempla reducir el número de consejeros —que se mantendrían en 11—, pero sí eliminar bonos, sobresueldos y prestaciones adicionales. La intención, dijo, es ajustar el gasto sin afectar la función sustantiva del organismo electoral.

En cuanto a la fiscalización, adelantó que la propuesta prevé una mayor coordinación del INE con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, a fin de aplicar medidas precautorias inmediatas en caso de detectarse recursos de procedencia ilícita en campañas.

“No es que dentro de cinco meses te voy a decir que no; es de inmediato”, sostuvo. Entre esas medidas, explicó, podría estar el retiro inmediato de recursos si se acredita financiamiento ilegal durante el proceso electoral.

Sobre posibles diferencias con partidos aliados respecto a otros puntos de la reforma —como la reducción en el número de senadores a 96—, la presidenta indicó que su papel es enviar la iniciativa y que corresponderá al Congreso procesar y discutir los ajustes planteados.

