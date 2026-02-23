Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

"El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

La asociación civil El Poder del Consumidor denunció a la empresa Coca-Cola ante la y la Profeco por infringir la ley con su campaña publicitaria iniciada este mes, denominada “Sintamos juntos”, rumbo a la , y solicitaron que sea retirada de los medios de difusión.

“Es innegable que se trata de una estrategia publicitaria para posicionar su marca en un evento deportivo de alta audiencia, con un espectro tan amplio que alcanza al público infantil y adolescente”, refirió Chantal Reyes, abogada del Poder del Consumidor.

Señalaron que viola los artículos 6 y 23 del Reglamento de la , que obligan a que toda publicidad sea congruente con las especificaciones del producto.

“Exigimos que tanto Cofepris como Profeco demanden el retiro, la suspensión inmediata y la prohibición de la campaña publicitaria ‘Sintamos juntos’ de Coca-Cola por violar la ley al no exhibir los sellos y leyendas de advertencia en su publicidad”, manifestó la asociación a través de un comunicado.

Afirmaron que también contraviene la , que ordena que toda publicidad debe mostrar de manera clara y visible la información de los productos, incluyendo los sellos de advertencia.

“No mostrar de manera clara los sellos y leyendas de advertencia en la publicidad de un evento de alcance internacional, además de vulnerar la regulación vigente… esto podría inducir a error o minimizar la percepción de riesgo asociada al consumo frecuente de bebidas azucaradas”, explicó Chantal Reyes.

