La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios () emitió una alerta a hospitales y clínicas privadas, profesionales de la salud y pacientes en tratamiento domiciliario que utilicen o hayan utilizado ventiladores y dispositivos de ventilación no invasiva que fueron retirados del mercado por posibles riesgos a la salud.

De acuerdo con la autoridad médica, no es recomendable el uso de estos equipos debido al riesgo de inhalación o ingestión de espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) degradada, utilizada para reducir el ruido.

En un comunicado, advirtió por una serie de dispositivos médicos fabricados antes del 26 de abril de 2021, que se enlistan a continuación.

Cofepris alerta por estos dispositivos y ventiladores retirados del mercado

  1. E30 (Autorización de Uso de Emergencia) DREAMSTATION ASV
  2. DREAMSTATION ST, AVAPS
  3. C-SERIES ASV
  4. C.SERIES S/T Y AVAPS
  5. OMNILAB ADVANCED+
  6. DREAMSTATION
  7. DREAMSTATION GO
  8. TRILOGY 100
  9. TRILOGY 200
  10. A-SERIES BIPAP A40
  11. A-SERIES BIPAP A30
  12. A-SERIES BIPAP Hybrid A30
  13. Dorma 400
  14. Dorma 500
  15. GarbinPlus, Aeris, LifeVent
  16. REMstar SE Auto
  17. SystemOne ASV4
  18. SystemOne (Q-Series)

¿Qué hacer si uso o utilicé uno de estos dispositivos médicos? Esto dice Cofepris

La indicó que, en caso de usar o haber utilizado estos dispositivos médicos, se deberán tomar las siguientes acciones:

  • Inmovilizar y segregar los equipos identificados.
  • Inventariar los equipos identificados y almacenados.
  • Informar a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, mediante escrito libre, sobre los modelos y cantidad de equipos que sean inventariados, incluyendo el nombre del distribuidor.

Además, hizo un llamado a profesionales de la salud y población en general, así como pacientes y usuarios de estos ventiladores, a notificar cualquier incidente adverso con el uso de estos en el portal web de Cofepris, disponible en .

En el Sistema en línea de notificación de incidentes adversos, hay un apartado llamado “Usuarios y/o pacientes”, donde se podrá llenar un formulario para informar estas situaciones. Será necesario ingresar Estado, municipio o alcaldía y fecha de la notificación.

