La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta a hospitales y clínicas privadas, profesionales de la salud y pacientes en tratamiento domiciliario que utilicen o hayan utilizado ventiladores y dispositivos de ventilación no invasiva que fueron retirados del mercado por posibles riesgos a la salud.

De acuerdo con la autoridad médica, no es recomendable el uso de estos equipos debido al riesgo de inhalación o ingestión de espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) degradada, utilizada para reducir el ruido.

En un comunicado, advirtió por una serie de dispositivos médicos fabricados antes del 26 de abril de 2021, que se enlistan a continuación.

Cofepris alerta por estos dispositivos y ventiladores retirados del mercado

E30 (Autorización de Uso de Emergencia) DREAMSTATION ASV DREAMSTATION ST, AVAPS C-SERIES ASV C.SERIES S/T Y AVAPS OMNILAB ADVANCED+ DREAMSTATION DREAMSTATION GO TRILOGY 100 TRILOGY 200 A-SERIES BIPAP A40 A-SERIES BIPAP A30 A-SERIES BIPAP Hybrid A30 Dorma 400 Dorma 500 GarbinPlus, Aeris, LifeVent REMstar SE Auto SystemOne ASV4 SystemOne (Q-Series)

¿Qué hacer si uso o utilicé uno de estos dispositivos médicos? Esto dice Cofepris

La Cofepris indicó que, en caso de usar o haber utilizado estos dispositivos médicos, se deberán tomar las siguientes acciones:

Inmovilizar y segregar los equipos identificados .

. Inventariar los equipos identificados y almacenados.

Informar a la Dirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, mediante escrito libre, sobre los modelos y cantidad de equipos que sean inventariados, incluyendo el nombre del distribuidor.

Además, hizo un llamado a profesionales de la salud y población en general, así como pacientes y usuarios de estos ventiladores, a notificar cualquier incidente adverso con el uso de estos en el portal web de Cofepris, disponible en este enlace.

En el Sistema en línea de notificación de incidentes adversos, hay un apartado llamado “Usuarios y/o pacientes”, donde se podrá llenar un formulario para informar estas situaciones. Será necesario ingresar Estado, municipio o alcaldía y fecha de la notificación.

