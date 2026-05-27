El Hot Sale 2026 continúa sorprendiendo con descuentos imperdibles y Mercado Libre se suma a la fiebre de ofertas con rebajas de hasta 49% en productos de tecnología, hogar, moda y más.

Si estás pensando en aprovechar esta temporada para renovar tus gadgets, cambiar electrodomésticos o consentirte con alguna compra pendiente, esta es la oportunidad perfecta para encontrar precios más bajos por tiempo limitado.

Las mejores ofertas de Mercado Libre en Hot Sale 2026

Hisense RR33D6AGX1- Frigobar

Si buscas un frigobar compacto, funcional y con buen espacio interior para bebidas y alimentos, el Hisense RR33D6AGX1 puede ser una excelente opción para oficina, recámara o departamentos pequeños. Su diseño moderno en color plata y su capacidad de 3.3 pies cúbicos lo convierten en uno de los modelos más buscados dentro de la gama económica.

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Oster Licuadora con Vaso de Vidrio Refractario

La Oster con vaso de vidrio refractario sigue siendo una de las favoritas en los hogares mexicanos. Su diseño clásico combina potencia, durabilidad y facilidad de uso, ideal para preparar desde licuados y smoothies hasta salsas y recetas calientes.

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Ventilador Taurus Rush Ecojet 20”

Si buscas un ventilador potente, silencioso y funcional para combatir el calor, el Taurus Rush Ecojet de 20 pulgadas es una de las opciones más populares dentro de la gama de piso. Este modelo destaca por su tecnología ECOJET, diseñada para generar hasta 30% más flujo de aire con menor nivel de ruido y mejor eficiencia energética.

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Exterminador Eléctrico Mata Mosquitos

El exterminador eléctrico es una solución práctica para olvidarte de los mosquitos en casa, pues este producto puede convertirse en uno de los gadgets más útiles para esta temporada de calor. Estos dispositivos destacan por atraer insectos mediante luz ultravioleta y eliminarlos de forma silenciosa, sin necesidad de aerosoles ni químicos fuertes.

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Celular Motorola Edge 60 Fusion 5g 256gb

Si buscas un smartphone con diseño premium, buena cámara y batería duradera sin pagar lo que cuesta un gama alta, el Motorola Edge 60 Fusion 5G de 256 GB se ha convertido en uno de los modelos más atractivos de Motorola este 2026. Destaca por su pantalla curva pOLED, resistencia al agua y un rendimiento bastante sólido para redes sociales, fotografía y entretenimiento diario.

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