Durante años, Gisèle Pelicot fue víctima de abuso sexual mientras su entonces esposo, Dominique Pelicot, le suministraba drogas para facilitar que al menos un centenar de hombres la agrediera mientras permanecía inconsciente.

Este caso, que sacudió la justicia francesa y la prensa internacional, derivó en el enjuiciamiento de 51 hombres imputados por violencia sexual. Ahora, la Universidad Iberoamericana, a través de Ediciones Ibero, anunció la adquisición de los derechos de traducción al español del libro “Anthropologie d’un procès pour viols” (Antropología de un juicio por violación).

Esta obra, según el comunicado de la institución educativa, será coeditada con Grano de Sal y contará con el apoyo del Instituto Francés de América Latina (IFAL).

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La directora de Ediciones Ibero, Valeria Villalobos, consideró que uno de los aspectos más perturbadores del caso Pelicot fue que los agresores provenían de contextos sociales, generacionales y profesionales diversos, factor que desmontó la idea de que la violencia sexual es perpetrada únicamente por figuras “monstruosas”.

De acuerdo con la académica, este proceso judicial rompió con el carácter confidencial que suele rodear este tipo de delitos, por lo que la decisión de hacer público y mediático el asunto permitió una exposición “sin precedentes” y abrió una discusión internacional sobre las estructuras detrás del abuso sexual.

La Universidad Iberoamericana aseguró que el libro tiene una resonancia particular en América Latina, especialmente en México, debido a que la violencia de género prevalece como un “problema estructural”.

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Ediciones Ibero expresó su interés en acercar esta obra a lectores en español porque, afirmó, permitirá repensar problemas del sistema penal nacional, como la impunidad judicial, los procesos revictimizantes y la normalización de la violencia sexual.

“La obra combina crónicas de audiencias judiciales, entrevistas, observación participante y reflexión antropológica para analizar no sólo a los agresores, sino también la reacción de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad frente al caso”, resaltó.

Por ello, consideró que este libro aunque no transforma por sí solo la realidad, puede contribuir a mirarla con mayor rigor y lucidez, especialmente en contextos donde la violencia contra las mujeres sigue marcando la vida cotidiana.

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