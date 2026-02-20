Como parte de los preparativos de la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México el próximo 27 de junio, poblaciones de la diversidad sexual apuestan por un "pride mundial", también en el marco de la realización de la Copa FIFA 2026.

Grupos que organizan la marcha del orgullo, del Ángel de la Independencia Reforma al Zócalo, también coronaron a la cantante infantil Tatiana como reina de la marcha y de "les niñes", ante los discursos de odio contra las infancias y personas trans.

Colectivos como Gay Pride CDMX y Alianza Nacional de Marchas LGBT+ indicaron que este año "es especial" porque "nuestra marcha y concierto coincidirá con los días reservados para el Mundial FIFA 2026".

"Pensando en esto, queremos que sepan que estamos trabajando en coordinación con las autoridades capitalinas y también federales, para encontrar las mejores alternativas, para que los eventos de la FIFA no sean un obstáculo para la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+.

Lee también Mundial 2026: Profeco activa operativo de verificación; vigilará giros comerciales entre febrero y julio

"Es muy importante para nosotros dejar en claro que lo más importante para el Comité Gay Pride CDMX será garantizar la seguridad de todas, todos y todes quienes asistan el 27 de junio, y nos comprometemos a defender todo lo que hasta el día de hoy han logrado las luchas de las poblaciones LGBTIQ+", indicaron.

"Yo me comprometo para que mi comunidad tenga como cada año la mejor celebración del orgullo nacional y del pride mundial", agregaron.

Tatiana se dijo agradecida por el reconocimiento que le hicieron y se dijo aliada de las personas de la diversidad sexual.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr