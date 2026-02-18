Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

La de la FIFA se acerca, por lo que la (Profeco) puso en marcha acciones de verificación y vigilancia en los principales giros comerciales con la finalidad de respetar los derechos de las y los consumidores nacionales y extranjeros.

El operativo de verificación se realizará desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio bajo el nombre de Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Para ello, todas las (Odeco) distribuidas en el país realizarán acciones para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras, de manera preventiva, mediante vigilancias focalizadas y orientación en puntos estratégicos.

Lee también

¿En qué consiste el operativo de la Profeco por el Mundial 2026?

A partir del 16 de febrero y hasta el 19 de julio se verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la (LFPC).

El objetivo es que cumplan con la información comercial y las especificaciones estipuladas en las distintas (NOM) aplicables, y que los instrumentos de medición (como básculas y relojes registradores de tiempo) estén ajustados y calibrados.

Además, la Profeco realizará acciones de sensibilización con los proveedores para que exhiban sus precios en cumplimiento de la ley y reforzarán esta acción mediante la colocación de preciadores y decálogos con los derechos básicos.

Lee también

¿Qué giros comerciales estarán bajo vigilancia?

Entre los principales que se vigilarán están:

  • Tiendas de artículos deportivos
  • Tiendas de suvenires
  • Hoteles
  • Servicios de transporte en general
  • Centros de apuestas
  • Restaurantes
  • Bares y cantinas.
  • Arrendadoras de vehículos
  • Agencias de viajes
  • Atracciones turísticas
  • Centros de convenciones

Además, las acciones se intensificarán durante el recorrido del 2026, entre el 28 de febrero y el 8 de junio, en: Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Veracruz, Veracruz; Chihuahua, Chihuahua; Querétaro, Querétaro; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Chichen Itzá, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; y la Ciudad de México.

Lee también

¿Dónde puedo denunciar una irregularidad en el marco del Mundial 2026?

La Profeco difundió los siguientes medios para atender las quejas de las y los consumidores durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social:

  • Teléfono del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
  • Redes sociales: X @Profeco y @AtencionProfeco y Facebook ProfecoOficial
  • Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]