La Copa Mundial 2026 de la FIFA se acerca, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha acciones de verificación y vigilancia en los principales giros comerciales con la finalidad de respetar los derechos de las y los consumidores nacionales y extranjeros.

El operativo de verificación se realizará desde el 16 de febrero y hasta el 19 de julio bajo el nombre de Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social”.

Para ello, todas las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en el país realizarán acciones para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras, de manera preventiva, mediante vigilancias focalizadas y orientación en puntos estratégicos.

Lee también Diputada de Morena pide a Profeco frenar abusos en el Mundial 2026; alerta por alza de hasta 1,100% en hoteles

¿En qué consiste el operativo de la Profeco por el Mundial 2026?

A partir del 16 de febrero y hasta el 19 de julio se verificará que los proveedores de bienes, productos y servicios ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

El objetivo es que cumplan con la información comercial y las especificaciones estipuladas en las distintas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, y que los instrumentos de medición (como básculas y relojes registradores de tiempo) estén ajustados y calibrados.

Además, la Profeco realizará acciones de sensibilización con los proveedores para que exhiban sus precios en cumplimiento de la ley y reforzarán esta acción mediante la colocación de preciadores y decálogos con los derechos básicos.

Lee también Dónde tomarse la foto con el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Qué giros comerciales estarán bajo vigilancia?

Entre los principales giros comerciales que se vigilarán están:

Tiendas de artículos deportivos

Tiendas de suvenires

Hoteles

Servicios de transporte en general

Centros de apuestas

Restaurantes

Bares y cantinas.

Arrendadoras de vehículos

Agencias de viajes

Atracciones turísticas

Centros de convenciones

Además, las acciones se intensificarán durante el recorrido del trofeo del Mundial 2026, entre el 28 de febrero y el 8 de junio, en: Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Veracruz, Veracruz; Chihuahua, Chihuahua; Querétaro, Querétaro; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Chichen Itzá, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; y la Ciudad de México.

Lee también Mundial de Futbol 2026 generará auge en el consumo, estima la Antad; sector invertirá en expansión y remodelaciones

¿Dónde puedo denunciar una irregularidad en el marco del Mundial 2026?

La Profeco difundió los siguientes medios para atender las quejas de las y los consumidores durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social:

Teléfono del consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales: X @Profeco y @AtencionProfeco y Facebook ProfecoOficial

Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss