Este viernes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado, informó que del 13 al 15 de febrero se llevará a cabo el operativo especial “Día del Amor y la Amistad 2026” en lugares donde se comercialicen bienes, productos y servicios alusivos al 14 de febrero.
Este operativo tiene como objetivo vigilar en todo el país que proveedores y prestadores de servicios cumplan de manera adecuada las normas de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Para garantizar que esto se cumpla servidores públicos recorrerán los establecimientos de mayor vigilancia, asegurando que las ofertas y promociones exhibidas deben ser respetadas al igual que las reservaciones, conforme a términos y condiciones del establecimiento.
De igual manera, afirmó que la propina es voluntaria y ningún establecimiento puede obligar a pagarla, así como, recordar que el precio final mostrado de cualquier producto o servicio debe ser el total a pagar.
Con el fin de garantizar los derechos los consumidores, aseguró que se colocarán módulos de atención y asesoría para atender las denuncias ciudadanas, del mismo modo pone a disposición un canales de atención al consumidor para poder denunciar algún abuso o incumplimiento de los proveedores:
- Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
- Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial
