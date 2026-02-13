Este viernes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado, informó que del 13 al 15 de febrero se llevará a cabo el operativo especial “Día del Amor y la Amistad 2026” en lugares donde se comercialicen bienes, productos y servicios alusivos al 14 de febrero.

Este operativo tiene como objetivo vigilar en todo el país que proveedores y prestadores de servicios cumplan de manera adecuada las normas de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lee también Nemak adquiere GF Casting Solutions; operación acelerará producción de vehículos eléctricos

Para garantizar que esto se cumpla servidores públicos recorrerán los establecimientos de mayor vigilancia, asegurando que las ofertas y promociones exhibidas deben ser respetadas al igual que las reservaciones, conforme a términos y condiciones del establecimiento.

De igual manera, afirmó que la propina es voluntaria y ningún establecimiento puede obligar a pagarla, así como, recordar que el precio final mostrado de cualquier producto o servicio debe ser el total a pagar.

Con el fin de garantizar los derechos los consumidores, aseguró que se colocarán módulos de atención y asesoría para atender las denuncias ciudadanas, del mismo modo pone a disposición un canales de atención al consumidor para poder denunciar algún abuso o incumplimiento de los proveedores:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

55 5568 8722 y 800 468 8722 Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Noticias según tus intereses