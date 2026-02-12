La mexicana Nemak informó el cierre exitoso de la adquisición del negocio automotriz de GF Casting Solutions, luego de cumplir con todas las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre requeridas.

La operación, anunciada originalmente en julio de 2025, fortalece la presencia global de la empresa y acelera su transición hacia soluciones de movilidad sostenible.

Con esta adquisición estratégica, Nemak amplía y diversifica su base de clientes, al tiempo que refuerza sus capacidades tecnológicas más allá de los componentes para tren motriz de combustión interna, con un enfoque creciente en componentes de estructura y chasis, así como en aplicaciones para vehículos eléctricos.

Álvaro Fernández, presidente del Consejo de Administración de Nemak, destacó que la culminación de la transacción representa un punto de inflexión para la compañía.

“Este es un hito extraordinario para Nemak y para nuestro papel en la industria automotriz. Estamos abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y creación de valor, apoyados en la confianza de nuestros colaboradores, clientes y accionistas”, señaló.

Por su parte, Armando Tamez Martínez, director general de Nemak, subrayó que la integración permitirá unir fortalezas complementarias para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia e inteligente.

“Nuestra experiencia en integraciones será clave para generar mayor valor y ofrecer soluciones avanzadas en aplicaciones de estructura, chasis y vehículos eléctricos”, afirmó.

Previo a la adquisición, GF Casting Solutions era una división del grupo industrial suizo Georg Fischer.

La transacción incluye la totalidad del negocio automotriz de la compañía, que en 2024 generó ingresos anuales aproximados por 707 millones de dólares.

El acuerdo contempla un centro de investigación y desarrollo en Suiza, así como nueve plantas de producción ubicadas en Alemania, Austria, China, Estados Unidos y Rumania, además de la incorporación de cerca de 2 mil 500 colaboradores.

El portafolio adquirido está compuesto por componentes de aluminio y magnesio de alta complejidad, de los cuales alrededor de 80% se destina a aplicaciones de electromovilidad, estructura y chasis, y el resto a otros componentes automotrices.

La base de clientes incluye fabricantes globales como Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen y Volvo, así como armadoras chinas como BYD, Geely, Nio y Xpeng.

El valor empresa de la transacción asciende a 336 millones de dólares, sobre una base libre de efectivo y deuda. Al cierre, Nemak realizó un pago por 216 millones de dólares, financiado con efectivo disponible.

El monto incluye 113 millones de dólares en efectivo y equivalentes de GF Casting Solutions, además de ajustes de capital de trabajo. El pago restante se realizará en un periodo de cinco años, incluyendo una parte financiada por el vendedor y otra sujeta a condiciones operativas y financieras.

