El Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha cumplido su objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas al mantener precios accesibles en alimentos y productos básicos, logrando una reducción acumulada de 4.9% en el costo de la canasta básica, informó el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz.

Durante su participación en la conferencia matutina, el titular de la Profeco detalló que desde la primera firma del PACIC, realizada en noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum, el precio promedio de la canasta básica pasó de 886 a 843 pesos, tras la última renovación del acuerdo en mayo de 2025, cumpliendo así con el compromiso de mantenerla por debajo del precio máximo establecido.

Escalante Ruiz reconoció el esfuerzo de las agroindustrias y las cadenas de tiendas de autoservicio, que han respetado el acuerdo y contribuido a la estabilidad de precios en los productos de primera necesidad.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, la Profeco también presentó los resultados de un monitoreo especial sobre precios de chocolates, uno de los regalos más comunes en esta fecha. El estudio se realizó del 3 al 5 de febrero, analizando 25 productos en 177 establecimientos de todo el país.

Los resultados evidenciaron diferencias significativas de precios en un mismo producto, que puede costar desde 187 hasta 359 pesos, dependiendo del establecimiento. En otros casos, se detectaron variaciones en precios de 154 contra 229 pesos, o 90 frente a 250 pesos, lo que subraya la importancia de comparar antes de comprar.

El procurador destacó que esta información está disponible para las y los consumidores, quienes pueden consultar el comparativo completo, con el fin de que tomen mejores decisiones de compra y ahorren al momento de adquirir algún detalle por el Día del Amor y la Amistad.

Asimismo, Escalante Ruiz invitó a consultar la Revista del Consumidor, en su sección Brújula de Compra, donde se presenta un comparativo de precios mínimos y máximos de servicios de envío de regalos, accesible mediante un código QR en la edición de febrero.

