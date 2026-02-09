Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Sin consenso, la reforma es riesgo para la democracia, dicen expertos

Sin consenso, la reforma es riesgo para la democracia, dicen expertos

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

El Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha cumplido su objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas al mantener precios accesibles en alimentos y productos básicos, logrando una reducción acumulada de 4.9% en el costo de la canasta básica, informó el procurador Federal del Consumidor, .

Durante su participación en la , el titular de la Profeco detalló que desde la primera firma del PACIC, realizada en noviembre de 2024 por la presidenta , el precio promedio de la canasta básica pasó de 886 a 843 pesos, tras la última renovación del acuerdo en mayo de 2025, cumpliendo así con el compromiso de mantenerla por debajo del precio máximo establecido.

Escalante Ruiz reconoció el esfuerzo de las agroindustrias y las cadenas de tiendas de autoservicio, que han respetado el acuerdo y contribuido a la estabilidad de en los productos de primera necesidad.

Lee también

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, la también presentó los resultados de un monitoreo especial sobre precios de chocolates, uno de los regalos más comunes en esta fecha. El estudio se realizó del 3 al 5 de febrero, analizando 25 productos en 177 establecimientos de todo el país.

Los resultados evidenciaron diferencias significativas de precios en un mismo producto, que puede costar desde 187 hasta 359 pesos, dependiendo del establecimiento. En otros casos, se detectaron variaciones en precios de 154 contra 229 pesos, o 90 frente a 250 pesos, lo que subraya la importancia de comparar antes de comprar.

El procurador destacó que esta información está disponible para las y los consumidores, quienes pueden consultar el comparativo completo, con el fin de que tomen mejores decisiones de y ahorren al momento de adquirir algún detalle por el Día del Amor y la Amistad.

Asimismo, Escalante Ruiz invitó a consultar la Revista del Consumidor, en su sección Brújula de Compra, donde se presenta un comparativo de precios mínimos y máximos de servicios de envío de regalos, accesible mediante un código QR en la edición de febrero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]