La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “con la Cuarta Transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del Estado mexicano y eso es muy importante”.

Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Juárez, Nuevo León, Sheinbaum Pardo garantizó que su gobierno seguirá con la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Entonces, si se fijan ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significa derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.

“Gracias a eso y a los programas de Bienestar se redujo la pobreza de nuestro país en seis años en 13.5 millones de mexicanas y mexicanas; gracias a eso disminuyeron las desigualdades, y por eso vamos a seguir con un principio, gobernando, que es el principio de la Cuarta Transformación que es: por el bien de todos, primero los pobres”, declaró la Titular del Ejecutivo federal.

Al acusar 36 años del periodo neoliberal, destacó la construcción de más preparatorias y universidades, el avance de más hospitales y la entrega de viviendas en todo el país.

“Nosotros tenemos una concepción en lo que llamamos ‘la Cuarta Transformación de la vida pública’, es una concepción que piensa y actúa considerando que hay derechos del pueblo de México. La inversión privada es muy importante en el país (...) Que haya mucha inversión privada porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al gobierno, al Estado, porque si todo se lo dejamos al privado, al mercado, entonces mucha gente queda sin lo más, que consideramos que es lo más básico”, agregó.