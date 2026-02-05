Al mantener sin cambio la tasa de interés en un nivel de 7%, el Banco de México (Banxico) ajustó al alza sus pronósticos de la inflación general y la subyacente.

En el anuncio de política monetaria que dio a conocer este jueves tras la primera reunión de la Junta de Gobierno del 2026, admitió que ya no se alcanzará el objetivo planteado a finales del año pasado.

Para la inflación general, esperaba alcanzar un nivel de 3% para el tercer trimestre de 2026, pero la postergó hasta el segundo trimestre de 2027.

Lo mismo para la inflación subyacente en la que no se incluyen los precios de energía ni de los alimentos frescos que son los más volátiles.

Corrigió al alza la inflación general prevista para el primer trimestre del presente año de 3.7% a 4%, mientras que para la segunda pasó de 3.3% a 3.8%.

También modificó el pronóstico correspondiente al periodo entre julio y septiembre de 3% a 3.6% y para el último tramo del 2026 a 3.5% desde el 3% de su último anuncio.

De igual manera para el primer trimestre de 2027 al pasar de 3% a 3.2%.

Banxico busca reforzar credibilidad

Con lo anterior se espera que se refuerce la credibilidad de Banxico que según analistas corría peligro de perderse, ya que no veían que con los pronósticos anteriores se iba a converger a la meta de 3% en la fecha prevista con las presiones en la cuesta de enero.

Por esa razón el consenso de especialistas consideraba que el Banco Central mexicano debería hacer una pausa en el ciclo de recortes emprendido desde hace más de un año sin tantos resultados efectivos en una economía que se mantuvo estancada.

mcc