La meta de inflación puntual del 3% no se alcanzará en 2026 ni en 2027, según el consenso de analistas encuestados por el Banco de México (Banxico), quienes anticipan dos recortes a la tasa de referencia para terminar el año en 6.50%.

Banxico prevé lograr regresar al objetivo para tener una inflación baja y establece durante el tercer trimestre del presente año y después mantenerse así los siguientes 12 meses.

Este miércoles la Junta de Gobierno del Banco Central llevará a cabo su primera reunión del 2026, y el jueves hará el anuncio de política monetaria en la que además de dar a conocer si recortó o mantuvo su tasa de interés en 7%, actualizará el pronóstico de la inflación general y la subyacente.

Prevén aumento de la inflación

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participaron en la encuesta, elevó de 3.88% que tenía en la última consulta del año pasado a 3.95% su estimado para la inflación general para el 2026 y para 2027 de 3.70% a 3.73%.

De igual manera para la subyacente que no incluye los precios de energía y alimentos frescos que son los más volátiles, subió a 4.11% desde el 3.90% que tenía el consenso en la encuesta previa. Mientras que para 2027 quedó sin cambio en 3.75%.

No movieron su pronóstico para la tasa de fondeo interbancario al quedar en 6.50% y también para el 2027 en ese mismo nivel.

Previsión sobre el tipo de cambio

Siguen previendo que el tipo de cambio no será una fuente de presión para los precios al consumidor, pues el consenso redujo su previsión de 19.23 a 18.50 pesos por dólar para el cierre del 2026.

Para el 2027 redujeron la cotización de 19.45 a 19 unidades.

En materia económica, para el consenso de especialistas, las expectativas serán un poco más favorables para 2026, pero no hacia delante, pues el promedio para los próximos 10 años será de 1.80%.

Corrigieron al alza las posibilidades de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca más para llegar a 1.30% desde 1.15% que anticipaban en la última encuesta.

Pero ajustaron a la baja el PIB para 2027 de 1.85% a 1.80% lo mismo para el 2028 al pasar de 1.86% a 1.80%.

Lo anterior porque en la percepción del entorno económico sigue pesando como obstáculo el tema de la gobernanza, con los problemas de inseguridad pública y corrupción, además del entorno externo.

Subió de 15 a 20 el porcentaje de los analistas que aseguró que el clima de negocios en los próximos seis meses empeorara, bajó de 64 a 55 los que creen que permanecerá igual; solo dos de cada 10 apuesta porque mejorará.

La mitad duda de que sea un buen momento para realizar inversiones y 48% asegura que la coyuntura es mala.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

