La inflación anual en México avanzó 3.61% en la primera mitad de noviembre, arriba del nivel estimado por analistas, pero hubo 10 ciudades con una tasa superior a 4%, que es el intervalo superior establecido por las autoridades monetarias, revelaron datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre dichas ciudades destaca Jacona, Michoacán, con un aumento anual de 4.87% en la primera quincena de este mes, la mayor alza entre las 55 urbes que evalúa el Inegi. Entre los genéricos que más se encarecieron en la localidad están servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, con aumento de 11.34%; educación, 5.9%, así como muebles, aparatos y accesorios domésticos, con 5.12%.

Le sigue en orden de importancia la capital de Oaxaca, con tasa anual de 4.79%, así como Tepatitlán, Jalisco, y Córdoba, Veracruz, ambas con 4.64%. En esas ciudades, también destaca el alza de precios en restaurantes y similares, así como gasto en salud y cuidados.

Lee también Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Ciudades con mayor inflación

Figura Ciudad Juárez, Chihuahua, con un incremento anual de 4.50%; Matamoros, Tamaulipas, 4.38%; el Área Metropolitana de la Ciudad de México, 4.28%; la capital de San Luis Potosí, 4.26%; Mérida, Yucatán, 4.04%, y Tulancingo, Hidalgo, apenas superando 4.0%.

Por el contrario, entre las ciudades con menores incrementos en el nivel general de precios en la primera mitad del mes destacaron Izúcar de Matamoros, Puebla, con un alza anual de apenas 0.84%; la capital de Tlaxcala, 1.53%; Villahermosa, Tabasco, 2.28%; Fresnillo, Zacatecas, 2.33%; La Paz, Baja California Sur, 2.45%, así como, Mexicali, Baja California, y Hermosillo, Sonora, con 2.55%.

Panorama complejo

Al igual que en quincenas previas, las cifras de inflación en México muestran un panorama mixto, opinó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y bursátil de grupo financiero Monex.

“Si bien la inflación general se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de Banxico, esto se explica por el desempeño del componente más volátil [no subyacente], que ha promediado 2.99% anual en lo que va de 2025 ante una base de comparación elevada debido a las afectaciones climáticas severas del año pasado”, afirmó.

El índice de precios no subyacente subió 1.93% en la primera quincena de noviembre, con lo que su alza anual fue de 1.29%, contra un aumento de 0.80% en el periodo inmediato anterior. En el indicador, los precios de productos agropecuarios retrocedieron 0.41% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.66%.

Lee también Mexicanos abren más cuentas bancarias digitales, revela Banamex; sucursales van a la baja

“El incremento quincenal de la inflación no subyacente fue principalmente derivado de las alzas en productos energéticos. Particularmente, resaltó el aumento en tarifas eléctricas por el fin del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país, así como el repunte en tarifas de transporte público en la Ciudad de México”, explicó Alejandro Saldaña, economista en jefe de grupo financiero Ve por Más.

Por otro lado, destacaron las disminuciones en precios de vinos y licores, ropa, televisores, mobiliario y electrodomésticos, ante el inicio de la campaña promocional de El Buen Fin, agregó el especialista.

Resistencia a la baja

El índice subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que ofrece una visión de la trayectoria de la inflación a mediano plazo, observó un crecimiento anual de 4.32%, acumulando seis meses por encima de 4% y ubicándose en su nivel más alto desde la primera mitad de mayo de 2024, pese a un entorno de menor dinamismo económico.

En las últimas lecturas, el segmento de las mercancías parece mostrar más estabilidad, lo que pudiera sugerir una incipiente reversión, después de que en septiembre pasado alcanzaran su mayor variación desde enero de 2024.

Por otro lado, los servicios parecen acelerarse en las últimas cuatro observaciones y mantienen tasas de crecimiento muy superiores a su promedio histórico, a pesar del bajo dinamismo económico. En particular, se han observado presiones en aquellos distintos a vivienda y educación, comentó Saldaña.

Lee también SAT: Sube 6.1% recaudación de impuestos al cierre de octubre

La dinámica para lo que resta de 2025 se aprecia todavía retadora para la inflación subyacente, especialmente considerando las ventas de fin de año, incluyendo las promociones de El Buen Fin y Black Friday, advirtieron en un análisis especialistas de Banorte.

Por el contrario, estimaron que la no subyacente podría ser más estable, reconociendo que los incrementos recientes en el transporte público no se volverán a materializar en el corto plazo.

No obstante, alertaron que habrá que estar atentos a posibles disrupciones en el frente agrícola ante algunas afectaciones puntuales, así como el desenvolvimiento del fenómeno de La Niña.