Bogotá.— El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó ayer al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar “un golpe de Estado” luego de que éste manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

De la Espriella dijo en un mensaje en redes sociales que Petro y el excandidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda, que fue derrotado en la segunda vuelta, “iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”.

Añadió que “le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, agregó De la Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto.

De la Espriella ordenó este martes a su equipo de transición suspender los contactos con el gobierno saliente para el traspaso del poder, aunque indicó que hay que cumplir el mandato legal del “empalme”, como se denomina el proceso en Colombia, a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. Petro posteó en un extenso mensaje en X que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y sostuvo que “Abelardo no ganó las elecciones”. También ayer, De la Espriella anunció a seis nuevos ministros. Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.